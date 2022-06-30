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嘉義市大同國小推展閱讀教育　提升孩童閱讀量

▲▼ 嘉義市大同國小開放借書量 。（圖／大同國小提供）

▲ 嘉義市大同國小開放借書量，讓孩子利用暑假提升閱讀量 。（圖／大同國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大同國小為了讓學生在漫長的暑假中繼續充實自己，在期末考完後及暑假當中均安排讓學生擴大借書量，每人一次可借10本，用閱讀陪伴學生，增長知識與視野，讓暑假更加精彩又有趣！

▲▼ 嘉義市大同國小開放借書量 。（圖／大同國小提供）
暑假將至，考完試後的圖書室湧入大批愛看書的學生，穿梭在自己喜愛閱讀的書櫃前，尋找有興趣的書籍，有的孩子很有經驗，還準備袋子來裝書，也有老師利用時間帶全班學生來借書，呈現圖書室上下課一樣熱鬧。

學校在學期中規定每位學生一次只能借閱5本以內的圖書，因應漫長暑假來臨，開放可以一次借閱10本書。很多孩子知道一次可以借這麼多本書，非常興奮。

▲▼ 嘉義市大同國小開放借書量 。（圖／大同國小提供）

趙祐儀同學表示，一次能借10本書回家，真的太開心了，比放暑假還開心；邱馨瑩同學則說，終於放暑假了，借了好幾本長篇小說，準備好好閱讀一番。

▲▼ 嘉義市大同國小開放借書量 。（圖／大同國小提供）
大同國小積極推展閱讀教育，將閱讀列為課程規劃發展重點，校方努力爭取圖書經費添購各類書籍及相關設備，目前館藏多達3萬3000餘冊書籍，除了放置在圖書室供學生借閱外，還提供各班共讀書箱與各樓層走廊設置行動書車，要讓學生隨時可借書，隨處可看書。此外，還結合學校發展特色，定期辦理主題書展，包括：國際教育、美感教育、節慶、與作家有約及畢業書展等，還與民間基金會合作推動閱讀教育，如研揚文教基金會藝術光點圓夢計畫及廣達游於藝巡展等，吸引孩子們到圖書室借閱欣賞，讓閱讀教育的面向更為寬廣深入，奠基學生愛好閱讀的習慣。

▲▼ 嘉義市大同國小開放借書量 。（圖／大同國小提供）
校長盧淑娟表示，「1定要愛閱讀」是市府教育處重要政策，也是本校課程發展特色之一。小學階段是培養學生閱讀習慣養成的黃金時期，學校透過系統化的推動，結合公部門、民間及校內親師的力量，讓閱讀成為孩子每天的日常，也為孩子們未來教育競爭力，奠定良好根基！

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