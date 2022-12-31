花敬群下備詢台惹議　王鴻薇轟「態度惡劣」：民進黨沒檢討反省

▲王鴻薇至濱江果菜市場拜票。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

內政部長代理部長花敬群日前至立院備詢，和立委李貴敏為個資議題槓上，花敬群最後甚至直接走下備詢台，引發討論。對此，台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇批花態度「極度傲慢」，花的嘴臉裝作聽不見、聽不懂，還反質詢，可見民進黨大敗後根本沒有檢討反省。

日前有駭客國外論壇宣稱，要兜售來自台灣戶政網站的20萬筆個資，引發熱議。花敬群28日至立院備詢，李貴敏為個資一事槓上花敬群，李貴敏頻頻打斷回應並跳針問「如何確保個資？」花敬群則指李「問題抽象又不著邊際」便走下質詢台，讓李貴敏狂罵「你什麼東西」、「民主之恥」，花則不斷回應「謝謝指教」，場面火爆。

王鴻薇對此表示，花的態度極度傲慢，大家之前就說民進黨執政無能，面對在野黨的質疑、質詢非常傲慢，而且不尊重議會程序，甚至用反質詢的方式，過去蘇貞昌的態度大家都看到了。

王鴻薇指出，大家質詢的是戶政資料2300多萬的戶政資料外洩，事情非常嚴重，在野黨的立委質詢不對嗎？大家可以看到他的嘴臉，裝作聽不見、聽不懂，還反質詢、離開備詢台，代表1126民進黨大敗後，他們所謂的檢討，根本只留在紙上談兵、沒有檢討反省。

