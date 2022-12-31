還稅於民！　何志偉主張「一魚兩吃」：發現金也發N倍券

▲立委何志偉。（資料照／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

財政部今年稅收預估超徵4500億，朝野出現「還稅於民」的聲浪。對此，立委何志偉31日更主張應該「一魚兩吃！ 」他表示，我國稅收多了4500億，表示經濟的體質跟骨幹是有做起來，應該可以發現金也發券。讓經濟跟民心能夠安定、大家過個好年。

今年預估稅收超徵4500億元，不少立委紛紛喊話普發1萬元，主張「還稅於民」、和全民共享經濟果實。何志偉表示，蔡政府的執政成績是真的很好，當全世界面臨疫情、戰爭、通膨，如此動盪，要把經濟顧好真的是不簡單。但我國稅收多了4500億，表示經濟的體質跟骨幹是有做起來。台灣平均一人，多貢獻了將近兩萬元的稅金。

何志偉表示，但是明年各項的經濟指標令全世界憂心。他主張「一魚兩吃」可以發現金也可以發券。讓經濟跟民心能夠安定、大家過個好年，視明年經濟的狀態，可以再印製N倍券，來刺激國內經濟內需，讓全民共享。

對於相關主張，有黨內人士表示，就算要發，也不可能在年前發現金，因為不僅沒有法源，預算編列也是個問題，超徵4千多億光還債、補貼油電凍漲等就預估就會佔去2千多億。

此外，即便有法源、財源沒問題，但發錢也需要時間，加上今年過年又早，就算確定要發，過年前頂多是宣布，但若要在年前進民眾口袋，現實上難度蠻高，「發錢是ok，但真的拿到錢還是需要時間」。