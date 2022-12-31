還稅於民網路負面聲量高！　34.1%主張發現金、32.8%喊不可能

▲還稅於民議題，網路留言風向分析。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大）



實習記者李密／台北報導

財政部今年稅收預估超徵4500億，引發朝野「還稅於民」的聲浪。透過QuickseeK快析輿情資料庫，TPOC台灣議題研究中心蒐集12月26日至12月28日，「還稅於民」議題的網路輿情風向。結果顯示，34.1%的民眾主張普發現金，32.8%則認為國家不可能還錢。而兩黨政治人物中，以代表國民黨競選台北市第三選區立委補選的議員王鴻薇聲量最高，因她早在20日就開記者會公布「還稅於民」政見，格外引發高度關注。

▲還稅於民議題，國民黨、民進黨政治人物網路聲量排行。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大）

為因應國際政經變局，穩定經濟民生，近日朝野湧現「還稅於民」的聲浪。根據TPOC台灣議題研究中心輿情分析資料顯示，在網友留言內容中，以「主張普發現金」聲量最高，佔34.1%。此外有32.8％認為「國家不可能還錢」，6.1%則說「只還給有繳稅的才合理」。其餘也出現「質疑是變相買票」、「政府的話聽聽就好」、「懷疑國庫通黨庫」等討論，研究中心認為，顯示多數網友對此政策看法偏向負面。

在兩黨政治人物議題聲量方面，以代表國民黨競選台北市第三選區立委補選的議員王鴻薇聲量最高，主要是因為其於12月20日就公布「還稅於民」政見，總計有1009則相關文章。緊追其後的是民進黨立委何志偉，曾在臉書呼籲「還財於民」，共有近800則相關文章。

聲量超過560則的民進黨立委郭國文位居第三，他曾拋出「針對性紓困」政策，反對普發現金、振興券。此外，包括洪孟楷、莊競程、林楚茵、王定宇、羅致政、陳素月、趙天麟、黃秀芳、劉世芳、鍾佳濱都列席前15名，其中有些人主張普發現金，有人主張優先對弱勢進行紓困。

TPOC台灣議題研究中心表示，許多執政黨立委在九合一慘敗後面對連任壓力，危機感重重，紛紛喊出普發現金口號。但根據網路數據顯示，政府以「撒幣政策」收買人心的作法早已被民眾看破手腳，近年台灣經濟成長表現不突出與持續積累的債務，都顯示現階段無法大談「還稅於民」。