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館長確診轟高端！王浩宇「只問1句」被出征：10個人洗了500篇

▲▼館長自曝確診。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長自爆確診。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／鄺郁庭報導

「館長」陳之漢昨（30日）晚間開直播，自爆確診新冠肺炎，全身痠痛還一度發燒到39度，因為接種過3劑高端疫苗，館長忍不住開噴「出這疫苗就是來玩錢的嘛！」民進黨前議員王浩宇聽聞，不禁發文質疑，「請問館長：打哪個疫苗不會確診？」引來館粉出征，讓他今日一早無奈直呼，「是在Hello？」

明明是假日，王浩宇今日上午8點就在臉書發文，「忙到剛剛，整夜沒睡。因為凌晨夥伴生活又被館粉出征，瘋狂洗版說『館長媽媽過世你還批評他罵高端，有沒有人性？』10個人大概洗了500多篇。」這讓他很傻眼，「是在Hello？」

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王浩宇表示，他也很同情館長母親過世的噩耗，但看到館長在Covid-19不斷變種的當下，「拿染疫來攻擊高端、誤導民眾對疫苗的認知，難道不用回應？」認為此時此刻，全球沒有任何疫苗可以100%預防感染，「沒有任何一個次世代疫苗通過三期臨床，每一個都是直接以免疫橋接來通過EUA緊急授權。」

他除了反問，「如果高端沒有保護力，他會到現在才感染？」也指出，面對館長這類型的攻擊，黨內有一些意見是不得罪人就不要，但他覺得「我們只有正面對決一條路」，直呼在議題的戰場上，如果題目、論述由敵人定義，就永遠只有防守、回應、挨打的份，「但第一個反擊的我，一直都被說是豬隊友。」

▼王浩宇反問館長被出征。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

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