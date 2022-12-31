台南水道博物館出現「聖光」？　2萬名專粉朝聖

▲台南山上花園水道博物館，最近在粉專貼出一張照片，陽光透過樹縫灑下，神聖靜謐感覺令人驚艷，吸引超過2萬名粉絲朝聖，上千名粉絲按讚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

常出大景的台南山上花園水道博物館，最近在粉專貼出一張照片，陽光透過樹縫灑下，神聖靜謐感覺令人驚艷，吸引超過2萬名粉絲朝聖，上千名粉絲按讚，包括網紅作家、民代，都來留言讚嘆；文化部國家文化記憶庫甚至希望館方貢獻典藏，園區作品受到這麼熱烈討論，讓館方相當驚喜，不過也透露，這限定美景其實真的不容易看到呢！

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位於台南山區的水道博物館，因為幅員廣大、視野遼闊，樹木植栽林立，擁有豐富的自然景緻，以及百年紅磚建築，還有工業風的室內空間，常吸引攝影愛好者前來取鏡，水道官方粉專更是常貼出美景照片，吸引不少死忠粉絲。

館方表示，水道有超過9成是室外天然空間，搭配山區千變萬化的天象，早上晨曦，下午夕陽，晴天碧空，雨天彩虹，幾乎天天都有不同的風貌，尤其是俗稱「耶穌光」的雲隙光，更幾乎成了每天都看得到的風景。不過，耶穌光一般出現在天際，在樹林中拍攝出耶穌光，也得天時地利人和，是可遇不可求。

拍攝照片的小編指出，當天早上準備上班時，行經密林區，意外發現大片陽光透過林木空隙灑落，一道道光芒令人目不暇給，立刻隨手拿出手機拍攝，不一會，光線就不見了，能掌握到這珍貴一刻，真的很難得。

由於照片過於夢幻，貼文後立即引起迴響，粉絲大呼被療癒了、仙境，就是那道光。知名旅遊粉專阿春仔in台南、立委郭國文，市議員李偉智等人也都留言讚嘆，連國家文化記憶庫也貼文表示可以提供典藏，讓館方相當興奮，呼籲遊客親自到訪，親自感受令人屏息的美景。