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接吸管喝飲料認識馬達　南大附小學童到水道博物館玩遊戲學習

▲國立台南大學附設實驗國民小學生師生，透過遊戲將難懂的知識變得簡單有趣，同學們玩的不亦樂乎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立台南大學附設實驗國民小學生師生，透過遊戲將難懂的知識變得簡單有趣，同學們玩的不亦樂乎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

擁有獨特工藝、古蹟建築與豐富自然生態的台南山上花園水道博物館，為了強化教育功能，規劃系列科普及環教課程，國立台南大學附設實驗國民小學生師生特入園體驗，透過遊戲將難懂的知識變得簡單有趣，同學們玩的不亦樂乎，直呼下次還要再來。

南大附小三年級共6個班級，分3條路線、2梯次進入水道博物館，體驗「趣讀台南水道」環境教育課程，因為時間規畫為1小時且學童年紀較小，所以館方將原本需2小時的內容精簡化，推出「濾水大挑戰」、「滴水不漏」、「水水人生」與「最強吸力」等課程，刺激又活潑的遊戲讓學童們全程驚呼聲不斷，也認識水道博物館的建設背景與基礎原理。

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▲國立台南大學附設實驗國民小學生師生，透過遊戲將難懂的知識變得簡單有趣，同學們玩的不亦樂乎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，教案中的每一款遊戲都緊扣課程知識，例如最受歡迎的兩個遊戲中，「滴水不漏」需要用湯勺把水從較近的水桶移動到10公尺處的水桶中，水在移動中因為走動不斷溢出，帶出過去人們必須離家外出取水的不易，也說明到水道建設的背景與必要性；而「最強吸力」則是學員們必須將三根粗吸管相接，努力吸氣來喝飲料，用來介紹唧筒馬達將水抽至高處的重要作用，不僅真正落實寓教於樂，更可以透過互相競賽來加深印象。

為了將博物館內個古蹟、生態活化，水道博物館自2021年起與南大附小張景傑、陳怡均老師合作，針對館內的重點特色開發2了套教案，並陸續辦理了2個梯次的種子教師招募甄選，經歷嚴格的課程與考試，終於在近50個學員中錄取了14位種子教師，為水道博物館推廣知識教育注入新能量。

台南市立博物館表示，水道博物館自2021年起與南大附小張景傑、陳怡均老師合作，針對館內的重點特色開發2了套教案，結合了科技、遊戲、知識，能夠以更全面也更有趣的方式傳遞知識，預計未來會以開放團體預約報名、辦理含暑期營隊，或是搭配節慶活動等方式讓民眾參與。之後也打算針對不同的主題，再結合不同的形式，例如DIY等方式，繼續豐富水道博物館的教育資源。

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