張家班鐵人300金特展　太平洋自行車博物館榮耀登場

▲張家班鐵人300金特展，前排左四太平洋自行車創辦人林正義。（圖／太平洋自行車提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣知名運動團體─張家班鐵人隊，由前自由車國手張勝凱攜手3位子女-張嘉家、張婷婷及張家豪，自2009年投入鐵人三項競賽屢獲佳績，甫於今年10月達成累積300金團隊目標，並與太平洋自行車博物館、自行車智能訓練台品牌XPEDO合作，即日起至2023/01/08展出「張家班鐵人300金特展」，展出張家班成軍14年，勇敢逐夢的豐碩成果。

▲張婷婷示範游泳拉力訓練機。（圖／太平洋自行車提供）

太平洋自行車創辦人林正義於開展茶會表示：太平洋自行車博物館非常榮幸能以張家班的故事，作為本館特展首展的主題。希望透過這主題讓社會大眾對自行車相關運動及故事能有更多了解，一起看見近年來，台灣自行車、鐵人運動發展及選手培育的過程，共同推動自行車文化。

▲張家豪鐵人轉換示範。（圖／太平洋自行車提供）

「張家班鐵人300金特展」分為四大主題，從「傳承」談張家班祖孫三代齊心投入自行車及鐵人運動的故事。第二主題「歷程」記錄張家班3位小將自幼投入訓練，一路成為國家代表隊選手，從參與超過600場國內外賽事中挑出具代表性及意義的賽事，與觀眾分享其中的酸甜苦辣。第三主題「與冠軍零距離」展出3位小將投入訓練的點滴，以及換下賽服後，多采多姿的青春生活。第四主題是三鐵的科普及體驗，現場另設有鐵人運動科普區及訓練體驗，以增加知識及趣味性。

▲張家班鐵人300金特展。（圖／太平洋自行車提供）

展出內容豐富，適合鐵人初學者或親子家庭參觀，同時為鼓勵桃園在地學子多元學習，展期憑桃園市高中含以下學生證可享免費入館。適逢跨年連假，歡迎民眾前來參觀。