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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「性學第一人」過世享耆壽90歲　曾創立中國唯一「性文化博物館」

▲大陸性學大師劉達臨過世，享壽90歲。（圖／翻攝百度百科）

▲大陸性學大師劉達臨過世，享耆壽90歲。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

有著中國「性學第一人」之稱的性學專家、上海大學社會學院教授劉達臨17日在上海六院ICU病房搶救無效去世，享耆壽90歲。劉達臨在1988年擔任上海性學研究中心主任，還創辦《性教育》雜誌，至此全心投入「性學」研究，被認為是「官方認證」的性學大師。此外，他還在1995年於上海青浦創建中國唯一一間「性文化博物館」，不過，該館已於2015年關閉。

▲劉達臨創設的「中華性文化博物館」。（圖／翻攝百度百科）

▲劉達臨創設的「中華性文化博物館」。（圖／翻攝百度百科）

《澎湃新聞》報導，從1989年至1990年，劉達臨衝破重重阻力和世俗偏見，自籌經費，開始了中國首次規模最大的兩萬例性文明調查，成就了中國的「金西報告」（金賽報告）（金西是50年前的一位美國教授，曾成功地主持了17000人的性調查，當時轟動了世界，從而成為世界性社會學的奠基人），被譽為中國性社會學研究的第一人。

公開資訊顯示，劉達臨在1932年6月生於上海，1953年自北京大學新聞系畢業，1988年任上海性學研究中心主任，創辦《性教育》雜誌。此外，他還擔任過上海大學社會系教授、亞洲性學聯合會主席、中華性文化展覽館館長，著有《性社會學》、《中國性文化史》、《世界古代性文化》、《世界當代性文化》等著作。

▲劉達臨著《中國性史圖鑑》中收錄的春錢和春宮圖。（圖／翻攝微博）

▲明代春宮圖。（圖／翻攝微博）

劉達臨起初在青浦創立「性文化博物館」，一度曾搬遷至上海最知名的「南京路步行街」上，想讓更多人了解中國性學的發展脈絡，不過，由於位置處於巷弄內，管理單位也不讓博物館在步行街設立告示牌，因此，該座博物館開始顛沛流離的遷徙生涯，最終，在2015年閉館。

▲劉達臨著《中國性史圖鑑》中收錄的春錢和春宮圖。（圖／翻攝微博）

▲劉達臨著《中國性史圖鑑》中收錄的春錢圖案。（圖／翻攝微博）

在劉達臨的著作《中國性史圖鑑》裡層收錄一種古錢幣，在唐末五代社會風氣較為開放的時期開始流行於民間，銅幣正面刻有「風花雪月」，背面則有四種不同體位的男女交合圖形，又被稱為「春錢」，多使用在妓院等風月場所供尋芳客把玩。

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