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社會 社會焦點 保障人權

太平洋撿到南一中學生證？海巡署秀「海底撈」…真相笑翻4萬網友

記者蔡怡萍／綜合報導

臉書粉專《海巡署長室 Coast Guard》日前發文貼出一張照片，表示一張寫著「國立臺南第一一八高級中學」的學生證「在太平洋被海巡撿到」，引爆近4萬名網友湧進一片熱議，有人笑稱「真，海底撈」、「大海撈證」、「命中註定撿到你」，但這張圖其實是近來網路上相當火紅的梗圖，源自有人拾獲一張臺南一中學生證，沒想到意外被創意滿滿的網友瘋狂趣味P圖，而海巡署也趁機搭上這波風潮。

海巡署這張照片看到，在廣闊大海中的巡航艇上，P了一張拾獲的學生證，但仔細看可以發現，校名被改成「第一一八」，學號也改成海巡署招募專線，小編寫下「同學你的學生證被丟到太平洋裡，海巡已經幫你撿起來了，請你同學不要亂丟」，接著更幽默對著「主人」喊話：「如果你是有興趣加入海巡署，未來可以直接考特考，或是撥打這支電話。」

創意PO文成功吸引網友眼球，紛紛湧入粉專「朝聖」，留言一個比一個爆笑「有沒有可能...同學還沒有被撿起來」、「其實他想考的是海軍！不巧，被海巡撿到了」、「畢業即就業」、「笑死~快點去報到！」、「用學生證直接投履歷欸」、「人才海選」。

但這張在網路上超有名的學生證，其實是起源於《黑特南一中》小編的創意發文，接著意外引發網友的惡搞P圖大賽，並在網路上瘋狂流傳，熱潮也燒進海巡署粉專，而小編在娛樂之餘也表示，圖片內容有經過當事人同意去識別化後使用。

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