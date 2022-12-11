台南山上花園水道博物館「下雪」了　白雪木花叢浪漫盛開

▲台南山上花園水道博物館花園區的白雪木，目前正值花期，純白似雪的花朵令人驚艷，不少遊客受設限定美景吸引，留下美麗的回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大雪節氣剛過，台南山上花園水道博物館也下雪了；位於博物館花園區的白雪木，目前正值花期，純白似雪的花朵令人驚艷，館方指出，除了白雪木以外，年底淨水池的櫻花，以及花海區的波斯菊、油菜花海將接力綻放，民眾可以利用宜人的氣候，前來感受這浪漫氛圍。

為了符合花園意象，山上花園水道博物館在開館時，沿著花園區的步道旁，種植了一排白雪木，3年時間，小樹栽已經長成近一人高的樹叢，最近正值花期，爆開的花朵，搭配園區綠樹、紅花，把花園區妝點得繽紛異常。

館方指出，前兩年白雪木初植時，雖然樹栽還小，但在數大便是美的視覺效果下，也成為台南附近熱門的拍攝景點，今年樹叢更加茂密，相當好取景，最近已經有不少遊客受設限定美景吸引，留下美麗的回憶。

除了白雪木以外，館方表示，年底就是淨水池櫻花的花季，目前已經有部分花苞陸續綻放，館內東側空地也已撒下波斯菊及油菜種子，可望在春節前後接棒盛開，即日起到園區都可以拍到各種不同的美景，歡迎遊客利用假日到水道博物館踏青賞花。