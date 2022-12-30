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台東跨年好吃又好玩！晚會邀大咖陪你倒數　周邊打造豪華用餐區

▲▼台東縣府緊鑼密鼓籌備跨年會場。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣府緊鑼密鼓籌備跨年會場。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東2023跨年晚會，預估將有超過5萬人湧入現場，為顧及觀眾用餐需求及品嚐台東在地美食，縣府於跨年會場周邊縣府遴選本地優良農產、美食攤商擺設攤位，設帳棚走道及座位寬廣用餐區，加上現場實況轉播的電視牆，讓民眾在用餐區依然感受演唱會情境，歡迎大家一起來台東跨年。

▲▼台東縣府緊鑼密鼓籌備跨年會場。（圖／台東縣政府提供，下同）

晚會週末邊架設帳棚走道及寬廣用餐區，讓民眾在用餐區依然感受演唱會歡樂氣氛。

縣長饒慶鈴表示，夜市在庶民經濟當中占有重要地位，更是充滿多元特色，經歷疫情嚴重打擊，台東攤商在疫情期間，配合中央指揮中心，設置衛生安全食物遮罩、提供酒精、定期清潔消毒等相關政策，縣府除提供優惠場地費回饋在地夜市攤商外，輔導攤商參與經濟部樂活名攤評核，讓民眾在台東吃得安心、玩得開心、買得放心。

▲▼台東縣府緊鑼密鼓籌備跨年會場。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣府財經處指出，2023跨年晚會今年邀請重量級卡司，最潮母子檔比莉、周湯豪壓軸演出及青峰、熱狗 MC HotDog、盧廣仲、家家、林愷倫、Matzka、Suming 舒米恩、Zooey Wonder 黃玠瑋、Ponay的原式大樂隊、Girls女聲、高偉勛-Shan Hay、那屋瓦少女隊、Hijay接續演出，由陳漢典、咖啡糖賢齡主持，歡迎民眾一起來追星。

另為應防疫須求，攤位出入口設有洗手台及酒精，縣府呼籲民眾垃圾不亂丟，確實做好垃圾分類，離開用餐區即戴好口罩，也歡迎全國鄉親來台東追星、追風、追日出。

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