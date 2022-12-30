國二妹想和男友跨年過夜！遭阻氣喊：不回家了　過來人1招神解

▲家中就讀國二的女兒堅持要到男友跨年過夜，還為此鬧脾氣。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友透露，國二的女兒跨年夜想到男友家慶祝過夜，被她拒絕，女兒卻為此大發脾氣，讓她相當煩惱，發文詢問「該讓她到男友家過夜嗎？」網友一面倒認為過夜不合適，並提出1解決方案。

一名女網友在論壇《Dcard》發文表示，國二的女兒先前和她提過在學校有穩定交往的男友，她沒有強烈反對，以開明態度表示還是要以課業為重；不過昨日女兒跟她說要去男朋友家跨年，她不准，女兒卻為此發了很大的脾氣，「我的立場是她還太小了，這個年紀不適合和異性過夜，而且據說當天她男友的父母不在。她吵著說如果不讓她去，她禮拜五放學就直接不回家，讓我找不到她。」

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原PO無奈表示，知道現在時代不一樣，孩子也都比較早熟，雖然平常有給女兒性教育，也都有灌輸基本觀念，但仍覺得國二就要和異性過夜，實在不合適，擔心女兒遇人不淑、被人欺負，「想來詢問看看，這個年紀適合讓他和男友過夜嗎？還是是我多想了呢？」

▲原PO無奈求助網友。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，網友一面倒挺媽媽的做法，認為過夜實在不合適，「我25歲，我覺得不行也不可以」、「我是國三就交男朋友的人，現在25歲，我覺得應該要堅持不可以，小朋友心理真的沒有那麼成熟，如果發生性行為，她以後很有可能會後悔，請保護一下女兒吧」、「絕對要拒絕到底，建議可以好好跟她談談跟男友住會發生的可能，還有發生事情之後的後果，理性溝通讓她了解嚴重性，發自內心接受」。

也有人提出建議，「退而求其次，讓女兒帶男友到你們家跨年。你準備一些食物邀請她男友，順便觀察這個男孩的個性」、「可以邀請對方到家裡來是個好辦法，至於對方要不留下來過夜，也是可以商討的」。





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