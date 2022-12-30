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社會 社會焦點 保障人權

2023新竹縣跨年晚會　交通管制懶人包

▲新竹縣跨年。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣政府將在31日晚間於府前廣場舉辦跨年晚會。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2023新竹縣公益慈善跨年晚會「竹縣領航 讓愛飛揚」，將於12月31日在新竹縣政府前廣場舉辦熱鬧登場。活動期間下列4個管制區，車輛只出不進。

▲新竹縣跨年交管。（圖／新竹縣府提供）

管制路段和時間如下：

一、 東側縣政二路以內、西側縣政九路以內、南側光明六路內、北側光明五街以內，從12月31日下午2時至112年1月1日凌晨2時止。

二、 光明六路（縣政二路到縣政九路）從12月31日下午2時機動管制， 下午6時執行封閉管制至112年1月1日凌晨2時止。

三、 縣政六路（光明六路到光明九路）12月30日12時起封閉管制至112年1月1日17時止。

四、 縣政五街（光明六路到光明九路）與縣政七街（光明六路到光明九路）從12月31日下午2時至112年1月1日凌晨2時止。

警察局提醒管制區域內的居民及持有通行證貴賓，於活動交通管制期間，出入管制區域，應隨身攜帶通行證，以利交管人員辨識。

本次跨年活動規劃周邊汽車停車場10處，機車停車區則規劃縣政九路、光明九路、光明五街、縣政八街等路段的人行道及紅線開放停車，另外新竹縣政府也規劃免費公車接駁服務及計程車搭乘區，請民眾多加利用大眾運輸接駁並提早規劃交通路線，詳細資訊請參閱新竹縣政府跨年官網(https://2023hsinchunewyear.com/new)。

▲新竹縣跨年交管。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣跨年交管。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣跨年交管。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣跨年交管。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣跨年交管。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣跨年交管。（圖／新竹縣府提供）

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