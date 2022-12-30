不斷更新／迎接2023年！全台各縣市跨年活動交通管制一次看

▲為迎接2023年的到來，各縣市紛紛舉辦跨年晚會。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子皓／綜合報導

2022年只剩最後幾天，各地方政府為了迎接2023年的到來，也紛紛舉辦跨年活動，帶領民眾迎接2023年的到來，為了讓民眾能安心、順利的進出跨年晚會現場，各縣市、風景區的活動也有相應的交通管制措施，《東森新媒體ETtoday》特別整理出各縣市的交通管制措施，供民眾參考。

台北市

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台北市政府將再12月31日在府前廣場舉辦「台北最High新年城2023跨年晚會」活動，並自25日進行周邊交管；31日跨年當天將採3階段交管，第一階段為晚間7時開始，提醒行經該區域的用路人多加留意。

跨年舞台拆搭分為2階段管制，時間為今年12月25日下午1時起至2023年1月2日中午12時，並採取2階段，第一階段為12月25日下午1時至12月26日0時，市府路（松壽-松高）東側5車道、新仁愛路封閉；第二階段為12月27日0時至2023年1月2日12時市府路（松壽-松高）及新仁愛路全線封閉。

▲台北跨年舞台搭拆交通管制範圍圖。（圖／台北市交通局提供）

到了31日跨年當天，信義計畫區也於當天晚上7時起，實施三階段交通管制，第一階段為12月31日晚間7時至8時，管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進；第二階段為12月31日晚間8時至晚間10時，除了第一階段管制範圍，並納入逸仙路（忠孝東-仁愛）及仁愛路（光復南-逸仙）禁止車輛進出。

▲台北跨年信義計畫區交通管制範圍圖。（圖／台北市交通局提供）

第三階段為12月31日晚間10時至2023年1月1日凌晨3時，管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域，禁止車輛進出。

管制區內停車管制部分，路邊汽機車停車格於12月31日下午5時起禁止停車，黃線於12月31日下午5時起至2023年1月1日凌晨3時止禁止臨停，停車場12月31日晚間7時起只出不進、晚間8時起全面管制進出。

公車集結區禁止臨時停車路段光復南路（基隆-文昌）東側、仁愛路（延吉-敦化南）北側慢車道及南側快車道、基隆路2段（文昌-光復南）西側、松德路（虎林-信義）西側。

市府轉運站自12月31日晚間7時30分起車輛管制禁止進入，旅客須至管制區外的替代站位搭車，市府轉運站地下連通道自12月31日晚間9時起、微風信義地下連通道、台北101/世貿捷運站地下連通道皆自12月31日晚間10時起關閉。

為加速民眾散場，散場接駁車3線營運至1月1日1時30分止，路線、目的地及搭乘點部分，1號線往捷運忠孝新生站於仁愛路與延吉街口搭乘，2號線往捷運公館站於基隆路2段（文昌-光復南）搭乘，3號線往木柵、景美地區於松德路西側（虎林-信義）搭乘。

▲台北跨年跨年散場專車示意圖。（圖／台北市交通局提供）

此外，管制區域內禁止騎乘自行車；YouBike租借站也配合活動分階段管制，12月31日晚間5時起至晚間7時，信義計畫區周邊30站暫停營運；12月31日晚間7時起，增加捷運市政府站3號出口只還不借等15站，計45個站暫停營運。

管制期間導引停車場站為富台公園、松山家商、龍門廣場、捷運大安站2、4號出口及台北醫學大學共6站，2023年1月1日3時起，前述暫停營運45站恢復正常營運。

▲台北跨年YouBike營運管制圖。（圖／台北市交通局提供）

新北市

新北市31日晚間則舉辦「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀，31日下午4點開始進行交通管制，3點起YouBike漁人碼頭站及輕軌漁人碼頭站將暫停營運，淡海輕軌和客運因應人潮增班，輕軌6分鐘一班、客運4分鐘一班，為了服務市民參與跨年活動需求，淡海輕軌12月31日跨年夜將通宵營運，連續42小時不打烊。

▲「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火交通管制區域。（圖／新北市高灘處提供）

漁人碼頭當日下午4點至10點進行交通管制，禁止汽、機車、腳踏車從中正路2段51巷進出，腳踏車也不能在管制區內牽行。活動管制期間，車輛僅能從第二出入口（觀海路）進出，當港區內停車滿場後，將禁止車輛進入港區，而主活動會場道路範圍將依現場車流及行人穿越量進行彈性交通管制；警察局將加強取締中正路、文化路和中山路沿線違停車輛和提高重點違規路段巡邏頻率。

漁人碼頭港區內停車場活動當日10點起進場一律採計次收費，無小客車30分鐘免費；滿載時，實施滿場及出入口管制，禁止車輛進入漁人碼頭，港區外圍部分道路（觀海路、中正路二段、濱海路三段）開放路邊雙邊停車。

▲淡水跨年煙火停車場管制圖。（圖／記者陳以昇翻攝）

31日當天3點起YouBike漁人碼頭站及輕軌漁人碼頭站將暫停營運；下午4點起淡水及八里端活動周邊停車場將實施滿場及出入口管制，並將開放觀海路（淡海路口至第2出入口約900公尺）、中正路2段（觀海路至濱海路段）雙向路邊停車。管制期間嚴禁車輛占用道路排隊停等入場，員警將視車流回堵情形於中正沙崙、中正淡海及中正新生街口管制，請配合現場交管人員指揮至臨時停車空間。

新北市交通大隊表示，2023年元旦3天連假，國道5號石碇及坪林交流道將於12月31日0時至12時、1月1日5時至12時實施南向「入口匝道封閉」，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口，請用路人避開管制時段或行駛替代道路（如台9線、台2線及106線）。

▲國五連假入口匝道管制圖。（圖／記者陳以昇翻攝）

國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口，在1月1日至2日每日14時至21時實施入口匝道高乘載管制，假期結束自宜花東北返的用路人，建議改駛台9線（北宜公路）、106乙線及台2線（北部濱海公路），或避開管制路段提前北返。

桃園市

桃園的部分將舉辦「2023桃園跨年晚會」，高鐵站前廣場場地周邊實施3階段交通管制，管制時間及路段詳網站公告資訊，管制方式：

一、禁止車輛進入，請改道行駛。

二、停車格及路邊禁止車輛停放；請將車輛移至管制區外，逾時未移置而有妨礙活動進行之虞者，將強制移置（移至附近 永春停車場 停放）。

三、「跨年計程車排班區」及「警備車輛停放區」之相關路段於活動當日上午 08：00 起實施單側禁止停車。

計程車排班區：中壢區 青園路（高鐵站前西路一段至青境路區間）及 青境路（領航南路三段至青園路區間）單側。

警備車輛停放區：中壢區高鐵站前西路一段（領航南路三段至致祥一街區間）單側。

第一階段交通管制自12月31日下午3時起起至翌日凌晨1時，管制地點為高鐵站前東路一段（高鐵站前路至領航南路間靠會場側）。

▲第一階段交通管制圖。（圖／翻攝「2023 SHOW TAOYUAN 桃園跨年晚會」官網）

第二階段交通管制自31日晚間11時起至翌日凌晨1時，管制地點為高鐵站前路（靠會場側）、高鐵站前東路一段（雙向）、高鐵站前西路一段（靠會場側）、領航南路三段（靠會場側）、青山路（雙向）。

▲第二階段交通管制圖。（圖／翻攝「2023 SHOW TAOYUAN 桃園跨年晚會」官網）

第三階段交通管制從31日深夜11時50分至翌日凌晨零時30分，管制地點為高鐵站前路（靠高鐵站側）、領航南路三段（靠活動中心側）。

▲第三階段交通管制圖。（圖／翻攝「2023 SHOW TAOYUAN 桃園跨年晚會」官網）

開放紅黃線停車區域：

(1) 開放時間：2022年12月31日（星期六）16：00 ～2023年 1月1日（星期日）02：00。

(2) 開放停放路段：

文發路－高鐵南路－青埔路二段 領航南路區域內之文發路、致善路一段、致祥一街、致祥二街、致祥三街、致成路、致遠一路、致遠二路、致遠街、致維街、新生路四段

（注意：本區域內之高鐵南路、青埔路二段、領航南路、公園路一段不開放停車）高鐵站前東路二段、高鐵站前西路二段、青商路、青松街、青溪路一段

(3) 開放方式：開放車輛路邊停車，惟交叉路口及公車站牌10公尺內、消防栓5公尺內、橋樑等有妨害公共利益及交通秩序之虞者不開放停車。

台中市

台中市將舉辦「2023閃耀台中跨年夜」，2022年12月30日12時至2023年1月1日6時，敦化路（凱旋路至啟航路封街）。

▲台中跨年交通管制圖。（圖／翻攝「2023閃耀台中跨年夜」官網）

2022年12月31日7時至2023年1月1日2時，管制汽、機車進入(僅提供大眾運輸及特定車輛進入)：凱旋路(黎明路至凱旋八街、大鵬路至河南路)、橋大路(橋大七街至僑大八街)、僑大八街、經貿五路(橋大七街至啟航路)、敦化路(凱旋路至啟航路)、中科路(經貿五街至河南路)、大鵬路(逢大路至河南路)、凱旋八街、西安街(文華路至凱旋七路)、西安街277巷(文華路至凱旋八街)

禁止人、車通行路段：凱旋路(凱旋八街至大鵬路)、凱旋二至六街、凱旋東街、凱旋七路(凱旋東街至西安街)

僅供機車進入(禁止汽車進入)：經貿五路(啟航路至中科路)

台南市

台南市政府將舉辦「耶誕跨年系列活動_台南好young跨年晚會」，從2022年12月31日下午13時起至2023年1月1日2時安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將配合活動進行交通管制。

▲台南跨年晚會交通管制圖。（圖／翻攝台南市政府交通局）

配合交管措施，及因應活動停車需求，建平路（永華路二段—府前路二段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場，另建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道亦開放停機車，請多加利用。請市民朋友依現場交通指揮人員行車及停車，停放時避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口；人行道上臨時停放機車請保持行人通行空間，並依規定依序停放，違規停放車輛亦依相關規定開罰及拖吊。

高雄市

高雄市將舉辦「2023高雄跨年-亞灣未來市演唱會」，周邊道路將實施交通管制。

其中，配合「舞台搭設」時代大道（中山路至成功路段）自2022年12月21日起管制通行。「跨年活動當天(31日)」周邊區域道路，復興四路(含)以南、舊凱旋四路(含)以北、中山三路(不含)以西、成功二路(含)以東之區域，自2022年12月31日15時至2023年1月1日1時30分，實施三階段交通管制。為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

▲高雄跨年晚會交通管制圖。（圖／翻攝「2O23高雄跨年 亞灣未來市演唱會」官網）

在疏運措施部分，交通局提醒，會場周邊實施交通管制且無停車空間，建議市民多利用捷運進出會場，搭乘捷運至紅線R6凱旋站出站即可抵達跨年會場，捷運屆時將延長營運時間至元旦凌晨2時，且加密班次至3分鐘一班，班次密集且快速。市府特別說明，預期跨年人潮眾多，考量C4-凱旋中華站、C5-夢時代站緊鄰會場，為確保熱區人潮安全，熱區兩輕軌站C4-凱旋中華站、C5-夢時代站，配合人流管制17時後不提供服務。要利用輕軌進出會場的民眾，請由前後站C3-前鎮之星站或C6-經貿園區站上下車。

散場疏運部分，捷運將延長營運時間至元旦凌晨2時、輕軌延長營運時間至元旦凌晨1時30分(端點站最後一班發車時間)，行經會場的市公車路線，包括小港幹線(69)、三多幹線(70)、林園幹線(紅3)延長營運至凌晨1時，台鐵則加開北上5班次列車及南下3班次列車服務外縣市民眾。

交通局為加強服務捷運橘線往來會場民眾，特別加開「橘線文化中心站-跨年活動會場」免費接駁專車，進場服務時間為當日22時至23時，散場服務時間則為當日23時30分至凌晨1時0分，歡迎民眾多加利用。

新竹縣

新竹縣政府將舉辦「竹縣領航，讓愛飛揚」2023公益慈善跨年晚會，詳細管制措施如下。

一、管制區段與時間，管制期間內只出不進：

（一）東側縣政二路以內、西側縣政九路以內、南側光明六路內、北側光明五街以內，時間從2022年12月31日（六）下午2時起至2023年1月1日（日）凌晨2時止。

（二）光明六路（縣政二路－縣政九路）2022年12月31日（六）下午2時起機動管制、下午6時封閉管制至2023年1月1日（日）凌晨2時止。

（三）縣政六路（光明六路－光明九路） 2022年12月30日（六）中午12時起封閉管制至2023年1月1日（日）下午5時止。

（四）縣政五街（光明六路－光明九路）與縣政七街（光明六路－光明九路）2022年12月31日（六）下午2時起機動管制至2023年1月1日（日）凌晨2時止。

▲新竹縣晚會交通管制圖。（圖／翻攝「竹縣領航，讓愛飛揚2023公益慈善跨年晚會」官方網站）

二、免費巡迴接駁車規劃：

（一）接駁車服務時間：2022年12月31日（六）17時至2023年1月1日（日）0時45分。

（二）接駁車路線規劃：高鐵新竹站↔喜來登飯店站↔新竹縣體育場站↔新竹縣政府站，由高鐵站搭乘至活動會場（縣政府）約15分鐘，巡迴接駁車返程亦可搭乘，並請乘客遵守防疫措施，記得配戴口罩。

南投縣

南投縣將舉辦「2023星空閃耀‧南投跨年晚會」，南投跨年晚會道路管制措施如下：

（一）順溪北路段（祖師橋至情人橋）31日下午4時至隔日凌晨1時，禁止車輛進入及路邊停車自

（二）祖祠路段（東閔路至信義街，含祖師橋）、順溪北路段（祖師橋往南至小溪橋段），31日下午4時至隔日凌晨1時兩側禁止路邊停車

（三）祖祠路段缺口、祖祠路與中興路路口，31日晚間6時至隔日0時禁止迴轉。

▲南投跨年晚會交通管制疏導措施。（圖／中興警分局、南投縣政府提供）

另外，日月潭也有「愛你愛上日月潭」跨年晚會，預計於31日晚間8時延續至新年元旦0時；集集分局配合規劃禁止車輛進入時段及路段（行人徒步區）如下：

▲▼日月潭地區舉辦「2022-2023日月潭跨年晚會」及「112年元旦連續假期」期間，主要道路實施交通管制。（圖／集集警分局提供）

雲林縣

雲林將舉辦「2023禧螺SONG跨年晚會」，2022年12月31日12時起至2023年1月1日2時止，西螺大橋全路段封閉。

▲西螺跨年晚會交通管制圖。（圖／翻攝「2023西螺跨年晚會禧螺Song」臉書粉專）

嘉義市

嘉義將舉辦「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」，從2022年12月31日午間12時起，體育館周邊路段將實施封街。

▲嘉義跨年晚會交通管制圖。（圖／翻攝「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」臉書粉專）

屏東縣

屏東縣將舉辦｢2023歌舞昇屏High歌之夜｣。活動當日因架設大型螢幕與市集活動需要，仁愛路段自公園路口至勝利東路口將設置徒步區，全面管制車輛進入。 仁愛路地下停車場因配合封路，改由長春街進出，因此該路段警方將派員加強取締違規停車，以利車輛行進順暢。

▲｢2023歌舞昇屏High歌之夜｣，交通管制圖。（圖／記者陳崑福翻攝）

花蓮縣

花蓮將舉辦「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」，從2022年12月31日17時到2023年1月1日凌晨1時，花蓮市中山路(中華路至海濱街)、花蓮市重慶路(中山路至自由街)、花蓮市軒轅路(復興街至中山路)、花蓮市福町路(中華路至重慶路)、花蓮市花崗街(五權街至中山路)、花蓮市博愛街(廣東街至重慶路)、花蓮市光復街(廣東街至重慶路)將交通管制。

▲花蓮太平洋觀光節跨年演唱會交通管制圖。（圖／翻攝「花蓮觀光粉絲團」臉書粉專）

台東縣

台東縣將舉辦台東跨年晚會，園區周圍臨海路、四維路及馬亨亨大道將於2022年31日下午2時～2023年1日凌晨2時實施交通管制，車輛請依交管人員指示通行。

▲台東跨年晚會交通管制圖。（圖／翻攝「台東跨年晚會」臉書粉專）