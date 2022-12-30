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少女傳訊「是不是想捉i」！男直奔摩鐵奪初夜　爸看手機報警慘了

▲學生妹,妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲台中吳男在交友軟體上認識高中少女，第1次見面兩人就直奔摩鐵。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台中報導

台中吳姓男子玩交友軟體，認識15歲高中女學生小花(化名)，第一次見面兩人就直奔摩鐵激戰。事後吳男挨告，辯稱不知道小花未成年，不過法官認為，吳男當天先到小花學校附近載她，小花就穿著校服跟他上摩鐵，故不採信吳男說法，依妨害性自主罪處8月徒刑，吳男不滿再上訴，仍被駁回。

判決指出，25歲的吳男去年9月玩交友軟體「探探」，認識女高中生小花，兩人相約在小花放學後見面。約會當天，吳男開車到小花就讀的高中附近等候，並載著穿著校服的小花直奔摩鐵，在小花同意下激戰一回，再趕門禁8點半送她回家。事後小花父親查看女兒手機，發現此事後憤而報警。

吳男在審理時辯稱，「探探」交友軟體最低註冊年齡為18歲，而小花在資料上寫「23歲」，照片上也有化妝及塗抹口紅，樣貌與大學女生無異，他不知道她未成年，且小花不久後也與其他網友開房，還幫網友口交，卻只對他提告，顯然恨他，可能是因為小花不滿分手而報復。

不過法官查看兩人訊息，發現小花向吳男說「是不是想捉i」、「我現在還是trueㄟ」、「有要做很久？」，吳男則不斷慫恿說「你禮拜四幾點放學」、「你的校服是很明顯是校服嗎」、「你就帶短褲出門，放在書包裡面。起碼要給我兩個小時吧」，小花也回「我明天先評估功課量」等語。另小花和吳男見面時，也穿著學校運動服、背著書包，故不採信吳男不知情的說法，審酌吳男過去有強制性交前科，在緩刑期間再犯此案，犯後以60萬達成調解，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交，處8月徒刑，吳男再上訴，二審被駁回，全案還可上訴。

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