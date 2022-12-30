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台中「還願男」再涉一案！　台南4宮廟天公爐被埋生雞頭

▲台中呂姓男子，涉台南中西區總趕宮、水流城隍廟、五瘟宮等3間宮廟天公爐遭插生雞頭案，五分局警方再查出另涉北區福隆宮案，配合二分局偵辦另案函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台中呂姓男子，涉台南中西區總趕宮、水流城隍廟、五瘟宮等3間宮廟天公爐遭插生雞頭案，五分局警方再查出另涉北區福隆宮案，配合二分局偵辦另案函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市12月26日凌晨計有3間宮廟遭身穿黑衣、黑褲男子，在天公爐插入生雞頭後離去，市警二分局據報，查出涉嫌11月間在台南西羅殿天公爐埋生雞腿的台中呂姓男子涉有重嫌，前往台中將呂嫌傳喚到案，另市警五分局查出呂嫌再涉北區福隆宮1案，犯案動機還是「還願」，全案另依褻瀆祀典罪嫌函送台南地檢署偵辦。

12月26日凌晨1時30分許1名男子先前往五瘟宮，而後到一旁的總趕宮之天公爐埋生雞頭，並口噴米酒，還有金紙寫的符咒，而後再前往水流城隍祠埋生雞頭、噴米酒等，其中水流城隍祠沒有監視器，警方接獲3家宮廟人員報案，並完成受理程序，認為涉案人涉犯刑法246條之褻瀆祀典罪嫌（對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 妨害喪、葬、祭禮、說教、禮拜者，亦同。 損壞、遺棄、污辱或盜取屍體者，處6月以上5年以下有期徒刑）。

▲台中呂姓男子，涉台南中西區總趕宮、水流城隍廟、五瘟宮等3間宮廟天公爐遭插生雞頭案，五分局警方再查出另涉北區福隆宮案，配合二分局偵辦另案函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經二分局成立專案小組，比對分析迅速鎖定犯嫌為涉嫌在11月27日凌晨，在台南市中西區西羅殿天公爐埋生雞腿的30多歲呂姓男子，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。二分局警方於28日至台中將涉案人呂姓男子帶回調查，初步了解，呂嫌所稱犯案動機也是跟西羅殿之犯案動機一樣，均為「還願」，警方也提醒轉知各廟宇相關狀況，如有發現可疑人等，可立即向警察機關報案，警方將立即到場瞭解處理。

案發後市警五分局指出，2022年12月26日凌晨2時7分許，北區福隆宮也發生同作案手法的案子，五分局接獲二分局傳破呂嫌破案之訊息，經比對相嫌犯特徵與呂嫌相符，派員配合二分局偵辦而查獲，全案由五分局另依褻瀆祀典罪嫌函送台南地檢署偵辦。

▲台中呂姓男子，涉台南中西區總趕宮、水流城隍廟、五瘟宮等3間宮廟天公爐遭插生雞頭案，五分局警方再查出另涉北區福隆宮案，配合二分局偵辦另案函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，11月27日台中30多歲呂姓男子涉嫌前往台南市中西區西羅殿天公爐埋生雞腿，之後也陸續傳出南投中寮鄉石龍宮、台中媽祖廟等宮廟也受害，如今台南市再傳共有4間宮廟受害，連同西羅殿就有5家宮廟受呂嫌所害。由於呂嫌非現行犯，警方均函送台南地檢署偵辦，人都是訊後請回，以致呂嫌仍趴趴走。

▲台中呂姓男子，涉台南中西區總趕宮、水流城隍廟、五瘟宮等3間宮廟天公爐遭插生雞頭案，五分局警方再查出另涉北區福隆宮案，配合二分局偵辦另案函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據警方了解，呂嫌家人表示呂嫌經常四處「拜廟」，只是家人並不了解他犯案的動機，是否如民俗專家廖大乙所指，呂嫌此行為是為下降頭，懷疑因忌妒大廟香火，想破壞或挑戰神威才犯案，對神明大不敬，口噴米酒及金紙寫咒是要催化效果，還是呂嫌信仰宗教太深而「走火入魔」變本加厲，實有賴司法探究查明，以免一再犯案，令人防不勝防。

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