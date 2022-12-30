台中雅速達大火奪4命　倖存員工回憶「轟一聲火就來了」急逃離

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市豐原區東洲路186巷「雅速達股份有限公司」工廠，昨(30日)晚間7點36分發生嚴重火警造成4死2傷，詳細事故原因還有待警消進一步調查釐清。而工廠員工回憶說，當時他們在現場進行塗漆作業，沒想到突然「轟一聲」火就衝出來。

▲台中豐原雅速達工廠火警，造成4人罹難。（圖／民眾提供）

一名工廠男員工接受媒體訪問時表示，這邊是剛好是新租的廠房，要放零件跟做防滑措施，來施工2、3天而已，沒想到就發生火災。而出事的這些人是隸屬公司水冷扇部門，都相當資深。當時搭架子的是外包人員，塗漆的是自己公司的員工，塗漆過程不會用到火，所以也不知道為何會起火，目前在醫院治療的人，也說突然「轟一聲」火就冒出來了，起火原因鑑識科也在釐清中。

▲員工出面說明狀況，並指出在醫院治療的同仁說，突然轟一聲火就冒出來了。（圖／記者鄧木卿翻攝）

該名員工指出，當時東西運來後才剛要整理，所以倉庫裡面看起來是空空的，樓上也是空空的，而運來的物品主要是大型風扇的零件，支架、螺絲、風葉等物，並不知道該建物是不是違建。

回顧案情，台中市消防局29日晚間7點36分收到通知，豐原區東洲路一間工廠發生火警，立刻出動26輛消防車、66名消防員前往救援，趕到後確認起火的是工廠倉庫，最近因為剛承租進行趕工作業，當時有9名工人正在加班施工，沒想到突然不明原因起火，導致整個2樓鐵架烤漆浪板結構的建築物陷入火海。

倉庫起火後，有5名員工先行逃出，其中1人約50%二至三度燒燙傷，消防員進入搜救後，在二樓深處發現另外4名受困者，全部人都倒臥在地且無生命跡象送醫急救，但4人均宣告不治。

▲台中豐原工廠火警，造成4人喪命。（圖／民眾提供）