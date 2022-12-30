　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中雅速達大火奪4命　倖存員工回憶「轟一聲火就來了」急逃離

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市豐原區東洲路186巷「雅速達股份有限公司」工廠，昨(30日)晚間7點36分發生嚴重火警造成4死2傷，詳細事故原因還有待警消進一步調查釐清。而工廠員工回憶說，當時他們在現場進行塗漆作業，沒想到突然「轟一聲」火就衝出來。

▲▼台中豐原住宅火警，4人無生命跡象。（圖／民眾提供）

▲台中豐原雅速達工廠火警，造成4人罹難。（圖／民眾提供）

一名工廠男員工接受媒體訪問時表示，這邊是剛好是新租的廠房，要放零件跟做防滑措施，來施工2、3天而已，沒想到就發生火災。而出事的這些人是隸屬公司水冷扇部門，都相當資深。當時搭架子的是外包人員，塗漆的是自己公司的員工，塗漆過程不會用到火，所以也不知道為何會起火，目前在醫院治療的人，也說突然「轟一聲」火就冒出來了，起火原因鑑識科也在釐清中。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲員工出面說明狀況，並指出在醫院治療的同仁說，突然轟一聲火就冒出來了。（圖／記者鄧木卿翻攝）

該名員工指出，當時東西運來後才剛要整理，所以倉庫裡面看起來是空空的，樓上也是空空的，而運來的物品主要是大型風扇的零件，支架、螺絲、風葉等物，並不知道該建物是不是違建。

回顧案情，台中市消防局29日晚間7點36分收到通知，豐原區東洲路一間工廠發生火警，立刻出動26輛消防車、66名消防員前往救援，趕到後確認起火的是工廠倉庫，最近因為剛承租進行趕工作業，當時有9名工人正在加班施工，沒想到突然不明原因起火，導致整個2樓鐵架烤漆浪板結構的建築物陷入火海。

倉庫起火後，有5名員工先行逃出，其中1人約50%二至三度燒燙傷，消防員進入搜救後，在二樓深處發現另外4名受困者，全部人都倒臥在地且無生命跡象送醫急救，但4人均宣告不治。

▲▼台中豐原住宅火警，4人無生命跡象。（圖／民眾提供）

▲台中豐原工廠火警，造成4人喪命。（圖／民眾提供）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
網紅妹「開起重機」爆紅　工廠炸掉活活燒死
全台跨年「21場超強卡司」總整理！　日韓大咖登台
59歲富豪「睡遍AV女優」收山！婚後知嫩妻真實身分　下場慘了
快訊／長榮海運豪發45個月　長榮航空年終出爐！
70坪豪宅「8折出售」！他秒出手買　姑姑見1點嘆：難怪降價
1公噸機台壓傷員工　雅速達廠長被判刑！昨命喪火窟
高雄警清槍不慎「轟1聲」！　慘遭記過懲處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男室友傳訊離婚婦「我想O你」！慘遭6煞棍棒齊下打死

2年前員工被壓癱瘓被罰3萬　惡火奪4命...雅速達恐再吃30萬罰單

高端內線股民遭割韭菜！　董座涉嫌重大...士檢駁：沒有9次移送

台中雅速達大火奪4命　倖存員工回憶「轟一聲火就來了」急逃離

竹聯幫明仁會大哥假冒投顧　保溫杯禮券「扣客」吸21人捲億元

暗助史上最大詐貸案　收高檔水果禮盒「害損失7.5億」銀行高官起訴

大寮槍殺1死1傷！　槍手行刑式開槍超扯原因曝...2人口氣不好

雅速達惡火釀4死！前年「員工被壓成重傷」　廠長判刑昨命喪火窟

台中「還願男」再涉一案！　台南4宮廟天公爐被埋生雞頭

雅速達工廠惡火釀4死全在2樓　消防現場驚見大量化學物品

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

李明依決裂宋逸民　小甜甜揭老公3怪癖｜20221229 ET午間新聞

男室友傳訊離婚婦「我想O你」！慘遭6煞棍棒齊下打死

2年前員工被壓癱瘓被罰3萬　惡火奪4命...雅速達恐再吃30萬罰單

高端內線股民遭割韭菜！　董座涉嫌重大...士檢駁：沒有9次移送

台中雅速達大火奪4命　倖存員工回憶「轟一聲火就來了」急逃離

竹聯幫明仁會大哥假冒投顧　保溫杯禮券「扣客」吸21人捲億元

暗助史上最大詐貸案　收高檔水果禮盒「害損失7.5億」銀行高官起訴

大寮槍殺1死1傷！　槍手行刑式開槍超扯原因曝...2人口氣不好

雅速達惡火釀4死！前年「員工被壓成重傷」　廠長判刑昨命喪火窟

台中「還願男」再涉一案！　台南4宮廟天公爐被埋生雞頭

雅速達工廠惡火釀4死全在2樓　消防現場驚見大量化學物品

男室友傳訊離婚婦「我想O你」！慘遭6煞棍棒齊下打死

連勝關鍵！勇士新援迪文森佐成奇兵　柯瑞、普爾都說讚

女友家討聘金36萬、黃金6兩　訂婚36桌他被逼付一半：結果沒嫁妝

浪貓收編半年變「三角御飯糰」　後腳消失笑翻媽：沒吃飽不會走

台南最好玩冒險飯店打造「黃阿瑪主題房」　明年1月起可帶寵物入住

連假半個台灣有雨　「迎曙光」機率低！放晴轉乾時間點出爐

台股61年來僅10次跌逾兩成！　今年跌幅排行老八

高端涉內線交易遭士檢搜索　王鴻薇批「動作慢」：證據早被銷毀

雙北退休族出手　礁溪溫泉宅4樓戶飆上5字頭

台南市警婦幼警察隊新任隊長布達交接　蔡佳璋陞任視事

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

社會熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

台南仁德印刷工廠凌晨傳火警

除濕機當暖器用「突起火」　她被嗆死

台中大火4死　死者留下1歲小孩

前《超偶》高材生選手涉詐欺！

「詐騙傳奇王」竟在台灣！　20詐團靠他架假網變臉

情侶摩鐵約會…男突痛苦喊救命　死在救護車上

即／台中工廠惡火增至4死！單親爸插管搶救中

機車左轉後方休旅車高速追撞　藥劑師慘死

即／高端、基亞涉內線交易　士檢搜索

北市行人衝出被公車撞　影片曝光

基隆首位射擊教官　竟是超美神槍手

北市公車衝撞行人　男子頭破命危

迷戀牛郎欠債　她下海賺200萬仍還不完

更多熱門

相關新聞

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

印尼網紅妮瓦納（Nirwana Selle）是一名起重機操作員，經常在社群媒體分享工作日常，廣受粉絲喜愛。但是，她22日值班時遭遇冶煉爐爆炸意外，卻受困在高處無法撤離，最終不幸活活燒死。

東北季風急凍！白頭雪山現身

東北季風急凍！白頭雪山現身

「見見」怎麼念建商解惑　案名太生硬網友也傻眼

「見見」怎麼念建商解惑　案名太生硬網友也傻眼

雅速達惡火釀4死！廠長因工安被判刑卻燒死

雅速達惡火釀4死！廠長因工安被判刑卻燒死

「還願男」再涉一案　台南4宮廟被埋生雞頭

「還願男」再涉一案　台南4宮廟被埋生雞頭

關鍵字：

台中豐原火災雅速達

讀者迴響

熱門新聞

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

Toyz被打笑說「肌肉棒子」！館長不簽約了

台中「毛骨悚然」套房　124萬成交了

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

阿Ben再砲宋逸民「協會變邪會」

巨乳重機女神吃精液炒雞蛋　秀塞10支筆絕招

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面