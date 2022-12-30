台中工廠大火釀4死2傷！空拍對比圖曝　2層樓鐵皮建築燒到焦黑

▲台中工廠大火空拍照曝光 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市豐原區東洲路186巷一處工廠，昨(29日)晚間7點36分發生嚴重火警，目前已造成4死2傷，詳細事故原因還有待警消進一步調查釐清。而消防局也釋出事發當時搶救，以及今(30日)天一早所拍攝的空拍圖進行對比。

▲事發當時以及30日早上的空拍照。（圖／記者鄧木卿翻攝）

事發後消防局也公布事發當時以及今(30日)拍攝的空拍照，可看到起火的鐵皮建物，外觀受到大火狂燒，部分焦黑且破損。而一早警方的鑒識小組也抵達現場，配合消防局的火調小組進行調查。

▲事發當時以及30日早上的空拍照。（圖／記者鄧木卿翻攝）

回顧案情，台中市政府消防局29日晚間7點36分許接獲豐原區東洲路一處倉庫傳出火警，隨即出動消防車26輛、人員66名前往搶救，此次火災共造成6名人員傷亡，經緊急送醫搶救，其中4名不幸罹難，2名持續搶救中。

▲警方鑒識小組抵達現場，配合消防局的火調小組進行調查。（圖／記者鄧木卿翻攝）



經發局表示，經查起火處為「雅速達股份有限公司」，現場為2層鐵皮建物，初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄。都發局表示，經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，後續將依規辦理違建查報並通知所有權人或管理人限期改善或拆除。