2縣市大雨！北台灣崩潰濕涼連7天　一圖10字看懂元旦天氣

▲2021跨年101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

北台灣持續濕涼！受到東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率高，甚至有局部大雨發生機率，氣象局針對基隆、新北發布大雨特報。下周一（4日）有另一波冷空氣南下，北台灣持續濕涼，目前預估要到下周五（6日）才會好轉。

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▲東北季風影響，今(30)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石。（圖／中央氣象局）

中央氣象局預報員趙竑指出，今天（30日）東北季風持續影響，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區下雨時間較長，有局部大雨發生的機率，其他地區則為多雲偶飄雨的天氣。

溫度方面，清晨各地低溫約15-18度，局部地區可能會再低個1、2度，趙紘透露，由於溫度跟濕度條件，今天3000公尺以上高山有降雪可能。

▲2023跨年天氣概況。（圖／翻攝臉書／報天氣 - 中央氣象局）

至於元旦連假天氣，桃園以北、東半部較濕涼，1日、2日稍回溫新竹以南天氣較穩定，1日前山區雲量偏多有零星雨。氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」同時也製作跨年天氣圖卡提醒「北東偏濕涼、中南早晚涼」。