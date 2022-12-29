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3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

（圖／氣象局）

▲今仍以迎風面降雨為主。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風，基隆市、新北市、宜蘭縣大雨特報！中央氣象局預報員林定宜表示，周五、周六水氣最多，除了迎風面北部、東半部有雨，中南部山區也可能下雨。

氣象局今晨對10縣市發布「低溫特報」：

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►今上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局今晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。氣象局也對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北季風影響，迎風面水氣偏多，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率較高，又以基隆北海岸、東北部及大台北山區下雨時間較長，有局部大雨發生機率，新竹以南為多雲到晴；溫度方面，清晨西半部、東北部低溫14-16度，花東17、18度，新竹至高雄及南投仍有局部10度，北部、東北部白天高溫僅約17、18度，其他地區21-26度。

林定宜說，周五、周六東北季風影響，加上南方雲系水氣上來，除迎風面北部、東半部降雨外，中南部山區也可能零星飄雨，是水氣最多的兩天；周日、下周一東北季風稍減弱，水氣稍減少，但南方雲系還沒完全退去，北部、東半部有短暫雨，中部以北山區可能零星飄雨；下周二東北季風再增強，北部、東半部有局部短暫雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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