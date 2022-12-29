今明雨擴全台　2地區一路下到明年

▲台灣附近水氣不少。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天（29日）至跨年夜都將持續受到東北季風影響，北部及東半部都為陰雨的天氣，元旦連假依舊濕涼並有局部大雨機會；中南部今天、周五也將轉為較陰沉的天氣，多多少少有些短暫陣雨，主要多發生在山區且偏零星。

▼今天全台雲量增多。（圖／氣象局）



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▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



林孝儒指出，預估今天北部及宜蘭氣溫多在14-19度，花東地區約18-23度，偏濕濕涼涼的天氣型態，且北海岸、東北角至宜蘭也要留意大雨發生機會。

林孝儒說，而背風面的中南部雖大致上不太有顯著降雨，但從周三夜開始已慢慢可看到南方有些雲系再移入，海峽也有些零星對流消長，而這樣的雲系移入情況將在今天、周五最為顯著，中南部也將轉為較陰沉天氣，不如過去幾天那麼晴朗，多多少少有些短暫陣雨，但降雨影響都不是很大，主要多發生在山區且偏零星。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林孝儒分析，而跨年夜至元旦南方雲系將再有些減少的趨勢，中南部可望慢慢轉為多雲有陽光露臉的天氣，預估白天高溫約20-26度、低溫13-16度；元旦至下周一雖東北季風有些減弱，但由於迎風面的水氣還是比較多，北部及東半部仍為陰雨天氣，氣溫則略再回升1-2度。

林孝儒提到，而中南部隨著南方雲系減少，逐漸轉為多雲到晴的天氣，高溫可再回升2-3度；不過，低溫方面由於夜間仍多少受輻射冷卻影響，回升幅度不大，仍有機會出現14-16度。

林孝儒表示，接下來這段元旦連續假期，北、東部濕濕涼涼的天氣型態並有局部大雨機會，而中南部則日夜溫差很大，大家安排外出活動時，也請多加留意各地區的天氣影響了。