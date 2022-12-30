跨年迎曙光「最佳地點」曝　下周東北季風接力！北台有雨再7天

▲受到東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率高。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

北台灣持續濕涼！受到東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率高，甚至有局部大雨發生機率，氣象局針對基隆、新北發布大雨特報。氣象專家透露，跨年、迎曙光因雲多，所以新竹以南比較適合。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日受「東北季風」影響，北、東偶雨，新竹以南多雲時晴；北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。各地區平地氣溫：北部14至19度，中部14至23度，南部15至25度，東部15至23度。

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▲左圖：30日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有中層雲、迎風面有低層雲堆積。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，迎風面降水回波較強。右圖：4：30累積雨量圖顯示，桃園以北、東北部局部降雨。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明日、元旦(31、1日)仍受「東北季風」影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；氣溫微升，北台仍濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。跨年(明晚)、迎曙光(元旦晨)的活動，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨的機率，並不理想；新竹以南則不受影響。

下周一(2日)起至周三(4日)，另一波微弱冷空氣逐漸南下，氣溫略降；仍是迎風偶雨、背風晴的天氣，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。目前模擬冷空氣僅屬「東北季風」的級別，連「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的標準都達不到，自然無需與前2波「寒流」相提並論。下周四、五(5、6日)氣溫漸升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。