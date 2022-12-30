撲滅豬瘟！明年起全國停打疫苗　農委會：後年申請非疫區

▲農委會宣布撲滅豬瘟，明年元旦起全國停打豬瘟疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

繼撲滅羊痘後，農委會今（30日）宣布撲滅豬瘟，並規劃三階段計畫，明（112）年元旦起，全國肉豬停打豬瘟疫苗，明年7月種豬停打疫苗，之後持續監控並逐步進入停止豬瘟疫苗注射評估，若一切順利，113年6月起適時向WOAH提出豬瘟非疫區申請，也呼籲民眾切勿私下囤積疫苗或對肉豬注射豬瘟疫苗。

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▲農委會主委陳吉仲宣布撲滅豬瘟，明年元旦起肉豬先停打疫苗，種豬則7月停打疫苗。（圖／記者許敏溶攝）

繼宣布撲滅羊痘之後，今天在農委會主委陳吉仲帶領下，召開記者會宣布撲滅豬瘟，並規劃3階段完成撲滅豬瘟，第一階段（(110年~111年）為落實全面疫苗注射、環境風險監控及產業溝通，第二階段則從明年元旦起到113年6月，持續進行疫情風險監控，並逐步進入停止豬瘟疫苗注射評估階段，第三階段（113年6月起）則適時向WOAH提出「豬瘟非疫區」申請。

陳吉仲表示，明年元旦起，全國肉豬停打豬瘟疫苗，明年七月則是種豬也停打豬瘟疫苗，2018年中國爆發非洲豬瘟，台灣連續守了4年豬瘟，現在仍是非洲豬瘟非疫區，現在同步要把傳統豬瘟拔針，未來農委會與地方政府與所有業者，全面執行三階段計畫。

陳吉仲進一步指出，傳統豬瘟可以追溯到日據時代，已經有70到80年歷史，而過去這兩年最重要工作，就是全面施打豬瘟疫苗，再加上環境監測，所有數據顯示，可以針對傳統豬瘟拔針，而打一針疫苗雖然只要幾塊錢，但亞洲傳統地區都有豬瘟，台灣若在傳統豬瘟拔針，等同向全世界證明，養豬農民不止生物安全做到位，競爭力也可以提高，生鮮豬肉與豬肉製品可以外銷到國外，讓台灣豬邁向全世界，背後讓國內養豬產銷調節更順暢。

農委會防檢局長杜文珍表示，從110年起，防檢局啟動各項監測機制，包括階段性停打豬瘟疫苗試驗、哨兵豬試驗、屠宰衛生檢查等，均未發現或檢出豬瘟野外病毒，研判國內豬瘟發生及傳播風險極低，經專家評估後，以穩健方式推動112年停止施打豬瘟疫苗措施，將分二期方式，明年元旦起肉豬先停打疫苗，明年7月起則是種豬也停打疫苗。

杜文珍強調，停打豬瘟疫苗除了減少養豬場人力及購置疫苗費用，也可降低因施打疫苗造成緊迫及副作用損失，有效減少豬隻飼養成本，將大大提高我國豬隻及豬肉產品國際競爭力，也呼籲民眾，切勿私下囤積疫苗或對肉豬注射豬瘟疫苗。