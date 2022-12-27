國產茶溯源新制元旦上路　「國外低價混國產好茶」開罰　

▲國產茶溯源管理新制明年上路，農委會舉辦座談會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為確保台灣國產茶品質，禁止低價進口劣質茶混充，明年元旦起「國產茶溯源管理」新制上路，只要是標示台灣茶，產地就都是台灣，不容許國外進口混充。農委會主委陳吉仲表示，明年起只要國產茶，被查獲有混充行為，就會依據食安法相關規定開罰。

農委會今（27日）舉辦「企業誠信交流暨茶葉溯源法遵便民論壇」，邀請茶葉溯源相關主管機關農糧署、食品藥物管理署、法務部等與茶農、業界進行座談。

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陳吉仲表示，從去年開始就針對市面上的國產茶，展開跨部會的檢驗，有效降低混種茶的比例，目前已有四千多家茶農、製茶廠、拼配廠完成溯源登記，從明年元旦起，消費者只要在市面上看到台灣茶的標示，就百分之百一定是國產茶，如果被查到有混充情形，會依據食安法標示不實來開罰，並公告違法混充業者名單，確保消費者與茶農權益。

法務部次長蔡碧仲表示，自己喝了二、三十年的烏龍茶，也不曉得到底是不是台灣茶，現在有科學檢驗可佐證，只要混茶就會被檢驗出來，被逮到就萬劫不復，絕不容許其他地區侵害台灣的農林漁畜產品，會捍衛made in Taiwan的價值。

台灣區茶輸出業同業公會理事長謝建裕說，會配合政府茶葉溯源管理新制，但推動初期可能仍須加強宣導，希望主管機關輔導多於處罰，他並表示，誠實、不混充本來就是基本原則，茶農、業界也會不斷精進技術，讓台灣茶維持精品地位。