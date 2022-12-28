元旦新制「國產茶葉溯源新制」上路　防止民眾買到混充茶

▲農委會今公布元旦新制。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會今（28日）公布112年元旦新制，為確保國產茶葉品質與消費者權益，從明年起產製的國產茶葉，應依「溯源農糧產品溯源資訊項目及標示方式」規定登錄溯源資訊及進行標示，消費者購買時也要留意，一旦有標示「台灣茶」者，就不能有其他進口茶混充。

畜牧處動物保護科表示，「1959動物保護專線」即日起啟用，統合全國22縣市動物保護主管機關，依據發話地行政區直接轉接至地方主管機關，提供民眾動物保護違法案件檢舉、人犬衝突（犬追車咬人）通報及動物保護政策相關諮詢等服務。

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農田水利署說明，112年持續擴大農民灌溉用水服務，除繼續推動新北市五股區等27處區位外，並新增辦理桃園市新屋區、新竹縣新埔鎮、台中市太平區、南投縣中寮鄉、南投縣竹山鎮、嘉義縣竹崎鄉、台南市東山區、高雄市大樹區、花蓮縣瑞穗鄉等9處區位，將累計服務約5.2萬公頃，7.4萬農民受益，不分灌區內外服務農民。

動植物防疫檢疫局說明，配合中央推動「豬瘟清除計畫」，明年元旦起實施出生豬隻及肉豬停止施打豬瘟疫苗（不包括種豬），以及國內所有羊隻停止施打羊痘疫苗，讓台灣朝羊痘非疫國目標前進；而基於維護動物及人體健康，刪除非處方用的磺胺劑及其併用藥，不得供給家畜禽促進生長。

農糧署指出，為提高契作釀酒高粱產業規模及農民收益，明年起將提供農民生產、烘乾及倉儲等設備補助，提升生產效率及採後品質，並在不影響金酒公司契作權益下，開拓台酒、馬祖及其他小酒廠，媒合其他原物料需求端與農會契作。