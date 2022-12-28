1959動物保護專線今啟用　犬隻咬人「毛小孩受虐」均可通報

▲1959動物保護專線今起啟用 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內飼養寵物人口越來越多，據農委會統計，國人家中飼養犬貓的數量就已經突破250萬隻，且以每年增加10%持續成長中，而動物保護案件檢舉電話每年也近2萬通。農委會今（28日）宣布啟用1959動物保護專線，民眾只要發現有寵物救傷、不當飼養或動保諮詢等，都可撥打專線電話，透過單一窗口提供服務。

農委會今舉行「1959一秒通報 保護動物全國通」1959專線啟用記者會，畜牧處處長張經緯表示，近年來相關動物保護檢舉、申訴電話不斷成長，每年幾乎成長二成，今年已達逾兩萬件，但全國各地的動物保護機關編制不盡相同，農委會整合各地機關，設置24小時的1959動物保護專線，提供民眾檢舉、申訴的單一窗口。

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張經緯說明，1959動保專線的服務內容包括，「違反動物保護法檢舉案件」如動物虐待、非法繁殖、販賣、不當飼養、獸鋏的放置與販賣等；「人犬衝突」如犬隻追車咬人、攻擊性犬隻無防護措施、不當遛狗等；「動物保護法令及業務諮詢」如寵物登記、犬貓絕育申請補助、成為特定寵物業者等；以及「其他常見但非屬動物保護案件」像是違反野保法案件、投訴犬隻吠叫或排泄物未清理、捕蜂、捉蛇、病蟲害等，也會協助轉由專責單位處理。

農委會主委陳吉仲指出，國內飼養寵物人口激增且每年朝10%持續成長，顯見動保議題越來越重要，未來升格後的農業部也將設置動保司，專責管理寵物的食衣住行育樂，以及往生與醫療等，未來也會持續推動在動保法下設置「寵物專章」，讓毛小孩更有保障。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，之前曾接獲台東有民眾在半夜吃獼猴的檢舉案件，但打去動保機關沒人上班、打去警局又說要動保機關才能受理，隔天前往稽查，獼猴的肉都不見了，專線成立可杜絕類似事件，也提供民眾正確資訊，更代表台灣動物保護邁入新的里程碑。