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因應國際禽流感疫情+及羊痘豬瘟拔針　雲林縣提高督導防疫措施

▲雲林縣動植物防疫所未來除持續加強對禽場生安措施稽查工作外，也將精進秋冬防疫強化工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所未來除持續加強對禽場生安措施稽查工作外，也將精進秋冬防疫強化工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近日全球禽流感肆虐，為因應明年我國羊痘、豬瘟兩個甲類動物傳染病拔針等事，26日農委會邀集各縣市動物防疫及畜政人員召開視訊會議，針對上開工作，雲林縣府也積極擬定各項防疫處置措施，以防範疾病發生。

國際禽流感疫情嚴峻，今年迄今已累計達5550例禽場案例，而國內也在短短40天內發生12起病例；雲林縣動植物防疫所未來除持續加強對禽場生安措施稽查工作外，也將精進秋冬防疫強化工作，包含增加禽場主動監測數量、擴大案例場監測範圍、強化高風險場域消毒工作、增強稽查運禽(蛋)、化製車輛覆網及消毒等工作。

▲雲林縣動植物防疫所未來除持續加強對禽場生安措施稽查工作外，也將精進秋冬防疫強化工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲豬瘟抗體檢測。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為整體畜禽產業產業永續發展，防範禽流感防疫各項作為，以及明年初羊痘及豬瘟二個甲類動物傳染病拔針工作，是目前國家最重要的動物防疫工作；雲林縣長張麗善呼籲，縣內畜禽農友應確實落實牧場內各項生物安全措施及相關規定，並配合政府各項監控措施。

防疫所所長廖培志表示，將提高督導轄內畜禽業者牧場內各項生安工作輔導及稽查工作，期與農民共同維護動物健康及產業財產安全，共同防堵疫病病發生。

▲雲林縣動植物防疫所未來除持續加強對禽場生安措施稽查工作外，也將精進秋冬防疫強化工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲禽畜場周邊消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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