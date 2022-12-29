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王浩宇表態「希望賴清德贏」　憂曝最大危機：無法吸引年輕選票

▲▼王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇表示「我當然希望賴清德贏」，同時也點出賴清德最大危機是無法吸引年輕選票。（圖／翻攝自王浩宇FB）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文27日接受媒體訪問時表示，副總統賴清德是適當的總統接班人選，引起各界討論。對此，民進黨前議員王浩宇29日於臉書表示，「我當然希望賴清德贏」，但他也透露賴清德目前最大的危機是「沒有吸引年輕選票的能力」。

賴清德宣布參與民進黨黨主席補選，近日展開全台巡迴「向黨員報告─政見發表會」，也檢討了各種黨內問題，但王浩宇卻表示，賴清德「陷入了國民黨的邏輯」，他指出，什麼網軍、黑金、論文，事實上這些攻擊批評，最後都是自己在打自己的嘴巴，直言「網軍、黑金、論文的問題，國民黨更嚴重好嗎？」，他表示，所謂的黨員論壇，更比網路同溫層還同溫層，握到的每一雙手都是黨員、支持者，他質疑，這樣就可以拓展中間、年輕選民？

王浩宇指出，2024民進黨面對的是虛假包裝的對手，對方講話都經過包裝、算計，能不失分就不失分、能迴避就迴避，網路的謠言很多，但都是攻擊民進黨，而不會是對方，面對這樣可以拿到中間選票甚至淺綠選票的候選人，他憂心地表示，「賴清德到目前為止，穿著西裝、皮鞋、梳著帥氣的頭髮，顯然沒有吸引年輕選票的能力。」，他提到，這部分他和基層都很憂心。

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王浩宇賴清德總統選舉民進黨年輕選票

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