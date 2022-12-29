綠營檢討報告點名林智堅　他嘆未提「關鍵一人」：和民意落差太大

▲林濁水批民進黨檢討報告未檢討「真正關鍵者」。（資料照／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨2022九合一大選敗選，檢討小組召集人鄭文燦28日公布檢討報告內容，包括黑金及重大治安事件、新竹市前市長林智堅學倫事件、網路文宣戰等問題均入列，但報告內容未見總統蔡英文，對此，前立委林濁水29日表示，如今林智堅也認錯道歉了，但是靠他認錯止血？真正的關鍵者呢？民進黨的檢討和民意落差實在太巨大了。

民進黨昨公布敗選檢討報告，報告中唯一被點名的林智堅昨晚聲明回應，他願意承擔責任，也再次向國人與支持者、黨內同志，表示他最深切的歉意。他坦言，角逐桃園市長並不在他的人生規劃裡頭，是為配合民進黨選戰整體佈局，以及為了將設計力導入公共工程的「新竹經驗」擴及其他縣市，最終才投入選戰。

林濁水表示，林智堅為自已成為民進黨檢討報告中唯一被點名的戰犯叫屈說，角逐桃園市長並不在他的人生規劃裡，當民進黨中央選對會成員多次希望他能拚戰時，他極力推薦民進黨內其他優秀同志，不管他是不是半推半就，無論如何，誰疼愛到非挑出他來選不可？

林濁水直言，更關鍵是誰主導整個黨的中執會做成決議，要和台大對立？民調很清楚，《ETtoday新聞雲》民調問誰應該為大選大敗負責？結果是林智堅的只有12.8%民眾認為是，同樣被挑出來選的陳時中只有7.9%，蘇貞昌甚至只有5.9%，而黨主席是44.5%，所以民進黨的檢討和民意落差實在太巨大了。

林濁水表示，如今林智堅也認錯道歉了，但是靠他認錯止血？真正的關鍵者呢？民進黨要大大加油了，無論如何，這就是何以總統不帶頭檢討，把檢討責任交給鄭文燦時，自己會脫口而出「為難鄭文燦了。」

對於報告中沒有出現「蔡英文」字樣，鄭文燦昨並未正面回應，僅表示報告說明了論文事件，已經做了完整的說明，「如果你（記者）詳細看就可以看得到，不會說沒看到」。