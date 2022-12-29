北市立委補選8日登場　逾26萬人可投票、市選委會備233處投開票所

▲國民黨立委候選人王鴻薇掃街前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市第3選區立委缺額補選將於112年1月8日舉行投票，計有3位候選人登記參選；本次選舉人數初步統計26萬7965人，北市選委會已備有233處投開票所，有效分散人潮。另外，政見發表會也將在1月4日舉行。

北市選委會指出，第3選區立委缺額補選範圍為中山區及松山區（精忠里、東光里、龍田里、東昌里、東勢里、中華里、民有里、民福里、松基里、莊敬里、東榮里、新益里、新東里、介壽里、三民里、富錦里、富泰里、自強里、鵬程里、安平里等20里），本次為區域立法委員缺額補選，選舉區內之原住民無選舉權。

北市選委會表示，政見發表會也將在1月4日下午3點舉行，屆時將透過有線電視系統公用頻道及YouTube影音平台直播，讓選民能夠直接瞭解候選人之理念與政見。

北市選委會表示，本次補選計有3位候選人登記參選，3位候選人均參加公辦政見發表會，其辦理方式考量疫情尚未結束，基於防疫與安全社交距離，經參考候選人意願，並經委員會議充分討論決議，採「一輪方式」辦理，每人發言1次，時間為15分鐘。

另經初步統計，本次補選選舉人數約有26萬7965人，北市選委會已備有233處投開票所，有效分散人潮。

北市選委會表示，各候選人的政見及個人資料編印刊登於選舉公報，目前正進行選舉公報之編印作業中，區公所最晚將於112年1月3日前陸續將選舉公報、投票通知單派員分送到各家戶，請第3選舉區選民密切注意，如有遲未收到請逕洽戶籍所在地區公所。