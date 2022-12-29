下一步選台北市長？　高嘉瑜笑了：如果可以選總統我也願意

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委高嘉瑜因「一屍五命」等言論成為九合一大選關注焦點。如今選舉落幕，對於自己未來政治生涯規畫，高嘉瑜表示，將備戰2024立委選舉，若有機會不排斥選台北市長，更開玩笑說「如果可以的話選總統我也願意啊」。

高嘉瑜28日接受資深媒體人黃暐瀚節目《下班瀚你聊》專訪時，被問到未來會不會想選台北市長，稱這不是她想怎樣就怎樣，例如黨中央覺得她有機會勝選，或覺得除了她沒有別人可選，否則也不一定輪的到她。對她而言，做議員就把議員做好，沒有覺得非當立委不可，但有這個機會就會努力，在做立委也是這樣，推動她當初承諾的政見。

高嘉瑜說，她一輩子都在做民意代表，會想說過去自己所要求自己的東西，若當上行政首長，她會怎麼處理，有機會會希望能夠為台北市民做什麼，堅持她當初理想去實現，但沒有她也不會強求，沒有覺得自己一定要做什麼。

黃暐瀚則問，所以要努力競選連任，下一步不排除往台北市長前進？高嘉瑜笑回，「如果可以的話選總統我也願意啊！因為說不排除，我什麼都不排除」。

對於自己被視為副總統賴清德人馬，高嘉瑜表示，在民進黨內她沒有自認是誰的人，她會支持賴賴清德除了是因為他曾經幫過忙，也很支持黨內良性競爭，只要有優秀人選，民進黨的大家都會支持，大家都是一樣的。