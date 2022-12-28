香港取消「所有限制社交距離措施」　旅客12／29起入境免強制CPR

▲香港民眾在耶誕夜前往商場感受過節氣氛。（圖／陸透）

記者魏有德／綜合報導

香港特首李家超今（28）日宣布，自明（29）日起取消疫苗通和限聚令等各項社交距離措施，只維持口罩令，亦會取消密切接觸者需隔離檢疫的安排，明日起抵港的旅客及以後的日子，不需要進行強制核酸檢測（CPR），來港登機前亦不再強制填寫健康申報，改為各旅客發出自行快測到第5天的健康建議。

▲港府取消包括限聚令在內的所有限制社交距離的措施。（圖／CFP）

《東網》報導，港府「應對疫情指導及協調組」今（28）日下午3時半召開疫情記者會，當局公布多項放寬防疫安排，包括取消「疫苗通行證」安排，採取更針對措施，包括一老一幼疫苗接種；取消檢疫令及不再定義「密切接觸者」。

據了解，港府撤銷絕大部分的社交距離措施，包括對餐飲業、娛樂場所的限制和人群聚集限制（限聚令），受到目前為流感和新冠疫情雙重高峰的影響，港府仍維持口罩令。

港府表示，相關放寬安排源於考慮到本港接種率高，且逾200人萬曾染疫，已建起防疫屏障；加上有足夠藥物，且本港醫護亦對疫情累積足夠經驗。不過，防疫政策仍將聚焦防重症、防死亡及保護高危組別，如一老一幼等。

開放邊境部分，赴港人士須於抵港前24小時進行快篩，或持48小時內有效之核酸檢測證明，抵港後不必接受強制核酸檢測，不過，官方建議抵港後首5日進行每日快篩。在陸港通關部分，港府表示，中央已同意「逐步、有序、全面通關」三原則進行，望能於2023年1月15日前實施。