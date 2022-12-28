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中國疫情傳播全球最快　專家估14億人口幾個月內半數染疫

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

▲中國疫情傳播快速。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

中國政府本月稍早全面放開清零政策，專家根據官方數據及現在趨勢判斷，中國14億人口在未來幾個月內，將有半數人感染COVID-19，即累計衝上7億人確診。

中央社根據日本《朝日新聞》英文網站報導，中國政府自14日開始，由於許多確診者迴避核酸檢測，導致人數無法確定，因此不再公布無症狀感染者在內的新增確診病例數。這項決定將使確診數據遠低時實際上的確診病例。

日前一份據信從中國政府會議流出的內部文件，當中顯示中國自本月1日至20日，新增病例即多達2億4800萬起，占中國人口18％。若按照這樣的傳播速度，新增病例目前應已突破3億起。

中國政府官員表示已接種2劑疫苗者占總人口90％以上，但東京北里大學專攻臨床病毒學的特聘教授中山哲夫質疑，中國製科興等疫苗的防護力。中山哲夫指出，中國製作的疫苗是以武漢原始病毒株製成，對Omicron沒有防護力，但此時蔓延中國的正是Omicron病毒株。

先前多篇報導指出，中國疫苗在降低病患重症和致死率方面，都低於西方施打的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

香港大學公共衛生學院教授高本恩（Ben Cowling）指出，中國目前病毒傳播速度，已超越疫情爆發以來的任何期間和地區，估計未來數個月內，全中國將高達一半的人染疫。

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