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社會 社會焦點 保障人權

監察院糾新北市府缺失！恩恩爸臉書吐心聲　要求侯市長「誠摯道歉」

▲▼恩恩爸。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

▲監察院昨日公布恩恩案調查結果，恩恩爸在臉書上發文，盼侯市長給予誠摯的道歉。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

記者翁子皓／新北報導

男童「恩恩」因染疫病逝引發社會的熱烈關注，監察院昨（27）日公布該案調查結果，糾正衛福部與新北市府，促請檢討相關缺失。對此，恩恩爸昨天深夜在臉書發文表示，監察院在已明確證實「侯市府獨創SOP」，他認為如沒這個SOP，就不會害救護車81分鐘後才到，要求侯友宜市長給他一個誠摯的道歉。

恩恩案調查結果出爐後，恩恩爸在臉書上發文表示，監察院證實了「侯市府獨創SOP」，認為沒有這個獨創的SOP，就不會有後面的「81分鐘救護車事件」發生，那麼寶貝恩恩或許還會在他身邊。

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲中和2歲童恩恩確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸要求新北市府道歉。（圖／翻攝自當事人臉書）

恩恩爸指控，新北市府事到如今仍在狡辯，市府明明已經知道做錯了，過去8個月卻選擇一路說謊，並在選後聯合媒體人，想利用輿論把責任歸咎到家屬身上，他痛批新北市政府「實在太噁心也太卑劣了」。恩恩爸表示，他不是侯友宜市長的政敵，他只是個心碎想知道真相的父親，希望侯市長給他一個誠摯的道歉。

恩恩爸表示，看完監察院的記者會，他心中充滿了許多疑惑，但監察院花了5個多月調查，結果卻大都是已經知道的事，並沒有挖掘出更多被隱瞞的事證，想瞭解的事情真的很多，也只能等正式報告公布。

▲▼監委公布恩恩案調查報告。（圖／記者宋良義攝）

▲監委公布恩恩案調查報告。（圖／記者宋良義攝）

最後，恩恩爸表示，名嘴黃暐瀚既然願意幫侯市長帶風向，暗示悲劇可能是家屬的疏失，如今監察院報告出來了，那黃願不意給受害的小市民一次機會，讓他在黃暐瀚的節目上訴說，他這這半年多來所受到的欺凌與悲憤。

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