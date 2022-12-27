集保結算所連13年辦愛心捐血　血袋捐贈逾台幣1千萬

▲集保結算所長期透過「扶植未來金融人才、推動偏鄉教育、關懷社會弱勢」三大面向，回應社會需要。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

集保結算所連續13年舉辦愛心捐血活動，積極投入社會做公益，獲得民眾廣大迴響。填寫健康問卷，經過護理師確認身體狀況才能捐血，儘管寒流報到依舊不減民眾熱情，一早就有許多人響應捐血活動。

民眾表示，「從年輕就開始捐血，集保剛好有捐血活動，就帶弟弟一起來，愛心不落人後，我們也希望能夠幫助醫院等缺血的機構。」另一位民眾表示，「我也是跟姊姊一樣，平常都會運動，也很喜歡捐血，藉由這個活動來幫助更多的人。」

▲集保結算所第13年舉辦捐血活動。（圖／記者姜國輝攝）

另外，還有民眾指出，已經多年參與捐血活動，「連續來4、5年了，因為這是很有意義的活動，當你在想說捐血救人的時候，或許某一天你也會需要別人來幫助你，所以我覺得這是很好的活動。」

董事長朱漢強也率先響應，捐出熱血，並鼓勵同仁踴躍參與。集保的捐血活動，不只此次單日捐血量超過200袋，13年來，已有近2000人次熱情參與，累積捐血量也達到65萬cc，血袋捐贈累計金額更已超過新臺幣1千萬元。

▲集保結算所總經理陳德鄉受訪表示，集保結算所長期關懷社會與需要的族群。（圖／記者姜國輝攝）

集保結算所總經理陳德鄉表示，「集保結算所長期關懷社會弱勢，秉持著利他共好的信念，每年歲末年終舉辦愛心捐血跟義賣的活動，公司同仁和社團也發起愛心義賣跟捐贈活動，希望大家一起來共襄盛舉，我們所有的義賣所得，會全部捐給公益團體，幫助社會上有需要的群體。」

▲集保結算所同仁熱情響應捐血活動。（圖／記者姜國輝攝）

此次集保結算所也捐贈1萬個血袋給台北捐血中心，用愛與行動拋磚引玉做公益，期盼能傳遞更多溫暖，在冷冷的寒冬裡，為社會注入一股暖流。