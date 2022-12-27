瘋傳大陸原始毒株重現！確診者現「白肺」　專家：沒有Delta流行

▲大陸疫情大爆發。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情大爆發，染疫人數井噴。連日來，許多民眾在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至出現極端的「白肺」症狀，外界懷疑高毒性的Delta變種病毒是否與Omicron同在中國大陸流行。對此，大陸專家回應，境內沒有Delta在流行。

據《新華社》報導，中國疾控中心病毒病所所長許文波表示，根據實時動態監測，國內沒有發現Delta變異株在流行，也沒有發現Delta變異株與Omicro變異株重組。從12月初至今，國內監測到9個流行的新冠病毒亞分支，都屬於Omicro變異株。

許文波透露，從12月初至今，中國疾控中心通過抽樣調查，完成了1142個病例的全基因組測序，發現Omicro變異株亞分支BA.5.2和BF.7佔全國流行的絕對優勢，兩者合計超過80%。此外，還有7個Omicro變異株亞分支也在流行。

許文波強調，這些亞分支中沒有發現特徵性的基因組突變，都是境外輸入而來。12月共發現31個Omicro變異株亞分支輸入國內，其中也包括正在國外加速傳播的BQ.1、XBB等亞分支。

不同變異株是否會導致再感染？北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示，對於絕大部分免疫力正常的人來說，半年內人體內都會存在有效的免疫抗體，同一毒株的二次感染概率極低，即便感染了也不會出現嚴重症狀。

王貴強表示，如果出現新的變異株，或者新的亞分支表現出很強的免疫逃逸能力，是可能導致再感染的。根據人體內的免疫抗體，再感染的間隔時間越短，症狀通常越輕，間隔時間長了，症狀就偏重。因此，這輪疫情過後，民眾仍要注意做好健康防護。