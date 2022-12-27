　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

瘋傳大陸原始毒株重現！確診者現「白肺」　專家：沒有Delta流行

▲山西疫情。（圖／CFP）

▲大陸疫情大爆發。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情大爆發，染疫人數井噴。連日來，許多民眾在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至出現極端的「白肺」症狀，外界懷疑高毒性的Delta變種病毒是否與Omicron同在中國大陸流行。對此，大陸專家回應，境內沒有Delta在流行。

據《新華社》報導，中國疾控中心病毒病所所長許文波表示，根據實時動態監測，國內沒有發現Delta變異株在流行，也沒有發現Delta變異株與Omicro變異株重組。從12月初至今，國內監測到9個流行的新冠病毒亞分支，都屬於Omicro變異株。

許文波透露，從12月初至今，中國疾控中心通過抽樣調查，完成了1142個病例的全基因組測序，發現Omicro變異株亞分支BA.5.2和BF.7佔全國流行的絕對優勢，兩者合計超過80%。此外，還有7個Omicro變異株亞分支也在流行。

許文波強調，這些亞分支中沒有發現特徵性的基因組突變，都是境外輸入而來。12月共發現31個Omicro變異株亞分支輸入國內，其中也包括正在國外加速傳播的BQ.1、XBB等亞分支。

不同變異株是否會導致再感染？北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示，對於絕大部分免疫力正常的人來說，半年內人體內都會存在有效的免疫抗體，同一毒株的二次感染概率極低，即便感染了也不會出現嚴重症狀。

王貴強表示，如果出現新的變異株，或者新的亞分支表現出很強的免疫逃逸能力，是可能導致再感染的。根據人體內的免疫抗體，再感染的間隔時間越短，症狀通常越輕，間隔時間長了，症狀就偏重。因此，這輪疫情過後，民眾仍要注意做好健康防護。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／台中便當店氣爆大火！　延燒美廉社
快訊／蔡英文「台灣夠強就不會變戰場」：青年就不用上戰場
快訊／蔡英文拍板！義務役延長到1年　月薪2萬6307元
快訊／議長選舉跑票　國民黨通過開除3人黨籍
快訊／蔡英文承認義務役恢復1年「無比困難的決定」：但我無可迴
快訊／國3隧道嚴重車禍！5車連環撞　女駕駛命危
LIVE／蔡英文親自說明「義務役改革」　睽違745天接受媒體
快訊／漫威男星來台！　登PLG跨年大戰
假鈔流竄對比圖曝！　受害外送員：別像我笨死了
快訊／恐怖畫面曝！救護車鳴笛　高中生沒剎車猛撞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

瘋傳大陸原始毒株重現！確診者現「白肺」　專家：沒有Delta流行

陸告別新冠肺炎！官員稱並未出現「大面積重症死亡」：要有信心

男孩「當街脫褲拉屎」遭清潔工制止！爸媽飆髒話反嗆：花錢白養妳

直擊／北京搶辦護照、港澳通行證　業者：春節報復性旅遊大噴發

陸天才運動員「驟逝」得年僅27歲！官方PO黑白照曝死因　粉絲錯愕

大陸最大學術期刊平台「知網」違反壟斷法　遭重罰3.8億元

上海急診量創歷史新高！每晚上百病人躺大廳　老人送醫已「白肺」

大陸邊境解封　多國對「來自中國旅客」增查核酸

千億老闆不爽被唬弄！怒罵中高層「騙子」後砍薪：只有1.5人說真話

男友用充氣娃娃！女友不滿怒問　1句「不如娃娃懂事」他慘被分屍

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

瘋傳大陸原始毒株重現！確診者現「白肺」　專家：沒有Delta流行

陸告別新冠肺炎！官員稱並未出現「大面積重症死亡」：要有信心

男孩「當街脫褲拉屎」遭清潔工制止！爸媽飆髒話反嗆：花錢白養妳

直擊／北京搶辦護照、港澳通行證　業者：春節報復性旅遊大噴發

陸天才運動員「驟逝」得年僅27歲！官方PO黑白照曝死因　粉絲錯愕

大陸最大學術期刊平台「知網」違反壟斷法　遭重罰3.8億元

上海急診量創歷史新高！每晚上百病人躺大廳　老人送醫已「白肺」

大陸邊境解封　多國對「來自中國旅客」增查核酸

千億老闆不爽被唬弄！怒罵中高層「騙子」後砍薪：只有1.5人說真話

男友用充氣娃娃！女友不滿怒問　1句「不如娃娃懂事」他慘被分屍

YouTuber韓勾ㄟ金針菇、黃大謙、彥儒現身信義區發報紙？！「揪民眾找真相」掀暴動

師生一起環抱布可　攜手共遊繪本書河

台糖平穩物價專區1月登場　樂見「還稅於民」衝高消費力

交到老闆男友！妹子被說服「貸款15萬」養信用　超慘結局曝光

辣妹女友豪贈千萬勞斯萊斯！C羅可愛反應曝　IG甜喊：謝謝我的愛

營養師傳授「冬日進補不發胖」5重點，湯先喝、吃米飯比吃麵線好

快訊／蔡英文「台灣夠強就不會變戰場」：青年就不用上戰場

金賀呷！斗六茂谷柑節登場　元月7、8日年逛年貨、賞花燈

等到了！超商「美式、拿鐵買7送7」爽喝　限時6天快買

泰國蘇美島出意外！外國遊客「摔下瀑布」　出動30多人緊急救援

爆乳辣妹抗寒！屁股蛋緊貼熱舞炒熱聖誕　他羞喊：血壓飆高

大陸熱門新聞

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

女大生確診愛滋遭排擠逼退學！1年後發現是誤診

陸27歲天才運動員驟逝！官方PO黑白照曝死因

陸宣布新冠肺炎改名「新冠感染」

陸宣布大鬆綁　恢復中國公民出境旅遊

中國要開放「出境旅遊」！微博暴動了

千億老闆不爽被唬弄！怒罵中高層「騙子」

大陸迎確診海嘯　醫曝前線慘況

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

直擊／北京搶辦護照、港澳通行證

愛用充氣娃娃！他笑女友「不懂事」慘被分屍

21歲準新娘高燒診所連打3針　抽搐口吐白沫身亡

北京最神秘大爆炸！2萬人瞬間全身赤裸

更多熱門

相關新聞

集保結算所　連13年辦愛心捐血　

集保結算所　連13年辦愛心捐血　

集保結算所連續13年舉辦愛心捐血活動，積極投入社會做公益，獲得民眾廣大迴響。

大陸邊境解封　多國對來自中國旅客增查核酸

大陸邊境解封　多國對來自中國旅客增查核酸

大陸用美人計對南韓滲透？　大陸使館：故意炒作抹黑

大陸用美人計對南韓滲透？　大陸使館：故意炒作抹黑

雄獅旅遊要徵500人！3領域人才都缺

雄獅旅遊要徵500人！3領域人才都缺

慶祝急診突破200萬人！浙江一醫院大螢幕報喜

慶祝急診突破200萬人！浙江一醫院大螢幕報喜

關鍵字：

大陸疫情Delta

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

符合這資格　直接領3000元

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面