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網軍側翼釀敗選？　鄭文燦：不怪罪支持者「謙卑檢討自己」

▲▼陳其邁、鄭文燦、林鶴明、林飛帆出席民進黨「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳其邁、鄭文燦出席民進黨中常會後記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022九合一大選敗選，檢討小組召集人鄭文燦28日公布檢討報告內容，媒體關注，是否討論到網軍側翼攻擊釀敗選？鄭文燦說明，不會去怪罪自發性的支持者的行為，民進黨會謙卑地檢討自己，而不是檢討其他人。而檢討報告摘要則點名，選後有許多討論將敗選原因歸責於部分網友自發性引起的網路攻防造成部分民眾的觀感不佳，民進黨則是認為並不應該將敗選責任歸責於支持者。

民進黨中常會28日進行「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告，由鄭文燦代表提出檢討報告，代理黨主席陳其邁、鄭文燦、代理秘書長林鶴明、副秘書長林飛帆會後舉行記者會，說明檢討報告內容，並答覆媒體提問。

鄭文燦說，有關所謂網軍、側翼的問題在檢討會議有很多深入的討論，基本上如果是民眾自發性的在網路上表達意見，不論他的意見為何，作為一個政黨，不會去怪罪自發性的支持者的行為，民進黨會檢討自己，但是在使用網路工具，包括YouTube、Line、Facebook或各種社群媒體，不管是短影片或圖卡，或各種影像的敘述，林鶴明有完整的分析，未來可以請他來說明，最重要的是，民進黨謙卑地檢討自己，而不是檢討其他人。

此外，媒體也詢問，是否針對民進黨前主席、總統蔡英文徵召提名的候選人人選進行檢討？鄭文燦說，提名方式是民進黨的傳統，每次提名會有不同的類型，有的初選、有的徵召，即使授權由主席徵召，也要經過選對會充分討論，也有需要經過一定的民意調查過程，來做客觀的判斷，所以針對這個部分，民進黨會繼續深入探討初選和徵召的優劣得失。

民進黨的書面檢討報告摘要也明確指出「網軍」及提名方式對選舉結果的影響，該報告指出，此次競選主軸無法喚起共鳴，並且對於負面攻擊及錯假訊息回應速度太慢，針對這部分，黨部文宣部門亦有提出深切的檢討。在議題設定及網路社群經營部分須深切檢討的事項包括：未能主動設定議題、假訊息防守不及擴散速度、各社群平台存在操作困境、封閉式社團擴散假訊息，我方涉入程度有限、KOL合作創造社群聲量低。而選後有許多討論將敗選原因歸責於部分網友自發性引起的網路攻防造成部分民眾的觀感不佳，民進黨則是認為並不應該將敗選責任歸責於支持者。

該報告表示，在提名時程跟提名方式部分，2022年九合一大選由於受到疫情影響，整體提名作業到8月中才完成，提名時程太晚，影響到候選人整體選舉工作的進行。此外，有不少支持者指向是提名制度造成大選結果不利。但若回顧2014年、2018年、2022年等三次提名方式比較，2014年採全徵召，當選席次由6席增加為13席；2018年四縣市辦理初選，台南當選但得票率比預期低、高雄落選、宜蘭落選、嘉縣當選，整體從13席減至6席；2022年一縣市辦理初選，屏東當選但得票率比預期低，整體從7席減至5席。由此來看，若將敗選主因全然歸咎於提名制度，恐須再進一步商榷。

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