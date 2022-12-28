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3843字敗選檢討報告「沒有蔡英文」　鄭文燦：詳細看就看得到

▲▼陳其邁、鄭文燦、林鶴明、林飛帆出席民進黨「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告。（圖／記者黃國霖攝）

▲鄭文燦今天說明檢討報告內容，並答覆媒體提問。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022九合一大選敗選，檢討小組召集人鄭文燦28日公布檢討報告內容，包括黑金及重大治安事件、新竹市前市長林智堅學倫事件、網路文宣戰等問題均入列。對於媒體詢問，報告並沒有出現總統「蔡英文」文字，鄭並未正面回應僅說，報告說明了論文事件，已經做了完整的說明，「如果你（記者）詳細看就可以看得到，不會說沒看到」。

民進黨中常會今天進行「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告，由檢討小組召集人鄭文燦代表提出檢討報告，代理黨主席陳其邁、鄭文燦、代理秘書長林鶴明、副秘書長林飛帆會後共同舉行記者會，說明檢討報告內容，並答覆媒體提問。

媒體會中詢問，看了檢討報告內容似乎沒有出現「蔡英文」3個字，請問黨主席要負什麼樣的責任？鄭文燦表示，論文事件延燒了1個月，造成大家對於民進黨許多負面的標籤，包括誠信，以及民進黨在這些基本問題上，對於台大和學術是否有不同意見，檢討報告已經把這部分都標示的很清楚，包括採取的立場有哪些不足，停損點的設定和危機處理的方式，對選票造成什麼樣的影響，已經做了完整的說明，「如果你（記者）詳細看就可以看得到，不會說沒看到」。

民進黨對外公布的3843字的檢討報告摘要的確並無「蔡英文」的名字，針對論文議題則指，本次選戰中，有多組不同黨派與陣營的候選人皆面臨論文爭議，顯然成為本次選戰突出的議題。但由於各校針對學倫事件的處理原則不一，各案件最終處置不盡相同，顯見此類爭議的結果的確難以預料。除了未能及時止血，設下停損點，本黨應處方式也使得外界加深對本黨處理態度的不滿，除了造成候選人退選，陣前換將，更影響到年輕族群對於民進黨的信任，進而影響其他縣市選情。

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►全文／民進黨敗選3843字檢討報告　「執政的自信變傲慢」

▲▼陳其邁、鄭文燦、林鶴明、林飛帆出席民進黨「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼陳其邁、鄭文燦、林鶴明、林飛帆出席民進黨「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告。（圖／記者黃國霖攝）

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民進黨蔡英文陳其邁鄭文燦2022九合一大選

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