2024年沒有研發替代役了！　今行政院會後揭曉配套方案

記者黃翊婷／綜合報導

義務役役期確定延長到1年，而且自2024年起，將取消3年制的專長、研發替代役類別。內政部代理部長花敬群表示，後續替代役標準將趨嚴，希望役男只要符合一般役體位都能夠入伍，另外還有關於替代役薪資將調整到跟一般役一樣，相關配套措施會在今日（29日）行政院會後進行完整說明。

▲國軍義務役恢復1年役期，未來申請替代役的標準也會變嚴格。（示意圖／ETtoday資料照）

國軍戰力強化，總統蔡英文拍板，自2024年起恢復1年役期的義務役，適用對象為2005年（94年次）後出生的役男，而且替代役的部分也會進行調整，預計取消3年制的專長、研發替代役類別。

關於停止研發替代役的部分，花敬群表示，以國際情勢、台灣戰略地位跟全民國防需求來看，原則上還是希望役男只要符合一般役體位，都能夠入伍，專業職能部分，也有機會在國軍相關體系下得以發揮，因為政策方向定調，現階段將針對94年次以後的役男停止研發替代役。

替代役標準部分，花敬群指出，國防部、內政部將針對一般役和替代役體位進行檢討，過去替代役體位比較寬鬆，是基於當年兵源過剩，後續會再調整，原則上以國防部主導，內政部針對國防部宣布的體位標準徵召，體位確實會做一些調整，符合替代役體位的比例會有適度調降。

而關於替代役薪資將會調整到跟一般役一樣，花敬群回應，相關配套措施第一階段會在周四（29日）的行政院會，對役政部分進行完整說明，會後記者會也會向全民說明替代役調整配套內容，至於全民國防後備體系，目前還在做盤點。