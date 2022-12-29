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四叉貓自稱爛兵「被水花濺到會尖叫」　4件事笑翻網：一定操最凶

記者黃翊婷／綜合報導

義務役役期確定恢復為1年，網紅四叉貓劉宇28日表示，關於役期恢復1年這件事情，他沒有辦法發表太多意見，「畢竟我討厭當兵，而且是個爛兵」，被水花濺到、被昆蟲嚇到、打翻彈藥箱、看到學長沒穿上衣都會尖叫。文章公開之後，網友們紛紛留言調侃他根本當兵當得超開心，「你這種當兵一定是被操得最厲害的那種」、「看起來當兵多快樂呀！但要男人再當一次兵，打死不要」。

四叉貓自嘲是爛兵「被水花濺到會尖叫」。（圖／翻攝自Facebook／劉宇、中華民國陸軍）

▲四叉貓表示，陸軍工兵也要操舟。（圖／翻攝自Facebook／中華民國陸軍）

四叉貓28日在臉書PO文表示，沒有辦法針對兵役役期恢復1年這件事情發表太多意見，「畢竟我討厭當兵，而且是個爛兵」，白天操舟被水花濺到會尖叫，晚上夜教被不明昆蟲嚇到也會尖叫，在庫房打翻彈藥箱時，更是直接尖叫逃跑，就連在浴室看到胸毛學長沒穿上衣也會尖叫，然後假裝遮住眼睛，「我可以講很多當兵笑中帶淚的小故事，但我不會想再當一次兵。」

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四叉貓自嘲是爛兵「被水花濺到會尖叫」。（圖／翻攝自Facebook／劉宇、中華民國陸軍）

▲四叉貓自稱是爛兵。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛留言調侃，「打翻彈藥箱會逃跑，真的很慶幸你只被教召過一次」、「難怪輔導長會叫你不要簽，你簽下去大家都不用睡了」、「你是公主兵嗎」、「不曉得真的身在戰場時，你還會不會尖叫呢」、「最後一項應該是福利」、「媽啦，你當兵時真的有夠吵」、「你這種當兵一定是被操得最厲害的那種」。

也有不少當過兵的網友感嘆，直到現在還是會夢到自己在當兵，然後嚇醒，「但我支持兵役恢復到1年，只是訓練方式要現代、精實跟精確，當兵當4個月真的是一個很蠢的政策」、「大家都這樣，一堆當兵的故事可以講，講一輩子都還願意講，看起來當兵多快樂呀！但要男人再當一次兵，打死不要」。

關於兵役恢復一年這件事， 　 我沒辦法發表太多意見， 　 畢竟我討厭當兵，而且是個爛兵， 　 白天操舟被水花濺到會尖叫， 　 晚上夜教被不明昆蟲嚇到會尖叫， 　 在庫房打翻彈藥箱的時候會尖叫逃跑， 　 在浴室看到胸毛學長沒穿上衣會興奮尖叫假裝摀眼， 　 我可以講很多很多當兵笑中帶淚的小故事， 　 但我不會想再當一次兵．

劉宇發佈於 2022年12月28日 星期三

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