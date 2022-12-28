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義務役恢復1年！黃士修嘆「沒救就是沒救」：連當炮灰的資格都沒有

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,M249班用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲義務役拍板恢復至1年。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

總統蔡英文宣布2024年起，恢復一年期義務役，並強化相關配套，引起各界熱議。對此，核能流言終結者創辦人黃士修認為，其實所有一年兵役訓練內容的討論都是浪費時間，「一年兵怎麼訓練都不足以成為戰力，義務役連當炮灰的資格都沒有」，直言志願役才是國軍的主戰力，政府應把錢花在刀口上。

黃士修28日在臉書發文表示，針對義務役役期延長1年，蔡英文提出四項措施，包括「強化訓練內容、提高役男薪資、服役年資銜接勞退、教育制度彈性接軌」，但他認為，「第一項，沒救就是沒救，一年兵怎麼訓練都不足以成為戰力，義務役連當炮灰的資格都沒有。」

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

至於其他二、三、四項措施，黃士修直言，都是削減民怨，與軍事國防無關，「義務役是每個男生都要當，你給他六千也要當，給他兩萬六也要當。如果當兵沒有榮譽感，多給兩萬於事無補。」

黃士修提到，志願役才是國軍的主戰力，錢要花在刀口上，他過去在彰藝教書時，就曾向學生建議，「你們不要像外面那些死大學生，整天抱怨22k。好手好腳的，志願役簽下去，二兵就35k起跳。缺錢可以自願去太平島，外島加給20k，這樣就55k起跳」，吃住都在軍中，四年下來可以存第一桶金，或者乾脆報考軍校，醫學系畢業掛中尉階，護理學系畢業掛少尉階。

黃士修指出，不要再相信吳怡農那種軍事膿包，或沈伯洋那種詐騙集團，搞什麼全民國防和黑熊學院了，如果真的認同「全民戰時皆轉兵」的構想，「0800-000-050這支電話打過去，立刻報名志願役士官兵，加入國軍，保衛國家。」

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