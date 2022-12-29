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義務役新任務保護「護國神山」台積電　明年底將設4守備旅

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文宣布自2024年起義務役役期恢復為1年，掀起各界正反意見熱議。有軍方官員透露，陸軍將在明年成立4個守備旅，改革後的役男將成為主力，負責守備國家重要基礎設施，其中就包含「護國神山」台積電的廠區。

▲▼國軍金門防衛部，金防部太武操演。（圖／記者林名揚翻攝）

▲義務役役期恢復為1年。（示意圖／記者林名揚翻攝）

蔡英文表示，自2024年起將恢復1年期的義務役，並強化相關配套措施，包括增強訓練內容、提高役男薪資等等，過去她主張在全募兵制和全徵兵制之間找出最理想的制度，27日提出的「強化全民國防兵力結構調整方案」，其中志願役（募兵制）是主戰任務，義務役（徵兵制）則是守備任務，與其說徵募並行，不如說是徵募雙軌制，各有不同的兵源，也有不同的任務，訓練強度和內容也都不同，但在保護國家、維持社會穩定上，都是相互合作的。

根據《中時新聞網》報導，有軍方官員透露，陸軍2023年底將在北部成立2個守備旅，中部和南部也各成立1個，每個守備旅的兵力大約是4000人，以新制的1年役期役男為主力，負責守備作戰區內的國家重要基礎設施，包含油、電設施，以及「護國神山」台積電的廠區。不過，這個消息目前尚未獲得有關單位證實。

▲台積電,南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台積電也在國軍的守備範圍內。（資料照／記者廖婕妤攝）

義務役恢復為1年役期，國防部長邱國正28日前往立法院報告兵役延長政策，國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團支持國防改革，但假設備查改審查，藍黨團會追究政治責任；民眾黨團總召邱臣遠也認同兵役延長的大方向，但重點應該在於「重拾國軍的榮譽感」。

此外，關於讓役男可以在大學4年期間同時完成服役和學業一事，教育部表示，若部分大專校院學生選擇於就學期間入伍服役，教育部會與各大專校院及學生團體研商配套措施，因應學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作。

清大副校長戴念華則認為，他傾向支持將4個月義務役恢復為1年，因為現在相關國防設備或儀器都很精密，當兵4個月時間太短，無法達到專精程度，拉長時間可讓役男訓練成熟的技術。

然而，要在大學4年期間同時完成服役和學業，戴念華表示，學生會在寒暑假參加活動，例如系上營隊、出國遊學或準備研究所考試，就算是利用長達2個月的暑假服役，若分成3、4年來實施，這些學生每年光是到部隊，就要花很多時間熟悉，等到完全熟悉，暑假可能就要結束了，這樣的訓練恐怕不夠紮實，也不理想，最好的方式還是一次服完兵役，完整訓練才對國防有幫助。

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