台灣垃圾車紅到國外！外媒驚嘆「回收率55％」全世界最高國家之一

▲台灣垃圾回收率高達55％，「垃圾車」更多次登上外媒版面。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣垃圾車播放世界名曲，曾在2017年登上外媒報導。近日，英國《衛報》撰文介紹台灣垃圾回收政策的成績，談到台灣長年實施「垃圾不落地」，讓街道在潮濕氣候下更為衛生，而且回收率高達55％，是全世界回收率最高的國家之一。

根據《衛報》26日報導，台灣透過數十年努力，從垃圾之島搖身成為世界上最好的家庭垃圾管理者之一。其中一部分成果，必須歸功於成群結隊的黃色垃圾車，它們每周有5天在街頭穿梭，播放貝多芬《給愛麗絲》、與巴達潔芙絲卡的《少女的祈禱》。

報導指出，台灣不使用國外常見的滾輪式垃圾桶，而是實施「垃圾不落地」政策，要求民眾把垃圾從家中運到卡車上，這使得台灣街道在潮濕氣候下更加衛生。

北市衛生局長劉銘龍受訪時指出，自從政府實施並規定市民必須使用專用垃圾袋後，台北家庭垃圾減少了三分之二，但這其實要歸功於市民致力垃圾減量的共同意願。

▲1990年代，各地垃圾問題嚴重，政府推動廣設焚化爐、回收分類和垃圾不落地等一系列政策。（圖／資料照）

報導表示，儘管台灣人偏好使用塑膠，但街道很乾淨，且擁有世界上最高的回收率，據稱高達55％。回顧台灣90年代初期，只有70％的垃圾被收集，這促使各地進行了改變，演變成了現在的垃圾回收系統，而且這些名曲是支撐其中的關鍵。

關於這些歌曲是如何被選上，取決於一些坊間傳聞。台灣Podcast「Formosa Files」主持人曾在節目中表示，台灣1960年代從日本購買垃圾車，車上本就預設了這些歌曲，另一說是垃圾車從德國購入，所以才會有貝多芬名曲《給愛麗絲》。

不過，這樣的說法無法解釋《少女的祈禱》從何而來。根據環保局內部傳言，是一位前局長聽到女兒彈奏後，才把《少女的祈禱》加入了歌單。

▼垃圾車播放世界名曲、沿街收垃圾的景象，讓不少外國人感到新奇。（圖／花蓮市公所）