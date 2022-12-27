生力軍加入！14輛垃圾車及機具　增進台東各地清運工作效率

▲台東縣環保局，採購14輛垃圾車及機具。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局111年度共採購11輛垃圾車、2輛運土卡車及1輛抓斗車及機具，於驗收後已分別撥交給台東市、蘭嶼鄉、綠島鄉、成功鎮、長濱鄉、東河鄉、金峰鄉、大武鄉、延平鄉等鄉鎮市公所，即刻投入廢棄物清運工作。

台東縣政府表示，境內依山傍海，地形狹長，垃圾車清運路線較長，且容易因長期爬坡或鹽分重的海風吹拂，使垃圾車容易鏽蝕或耗損，其中尤以綠島鄉及蘭嶼鄉所受影響最為明顯，因此，垃圾車及機具耗損速度較快，車輛機具老舊後容易發生故障或是零件毀損，導致車輛及機具維護成本較高，部分甚至已達到不堪使用的狀態，影響清潔隊垃圾清運效率，縣府今年特別向行政院環境保護署及花東基金爭取經費，共獲新台幣4,835萬元補助經費汰換老舊垃圾車及機具。

台東縣環保局指出，為了配合清潔隊垃圾清運需求，11輛垃圾車共採購6、8、10、12立方公尺等4種不同容積，其中6及8立方公尺垃圾車可進入較窄小巷道執行垃圾清運工作，而10及12立方公尺垃圾車單趟次可清運較大量垃圾量，不需因清運途中滿載而需返回掩埋場後才能繼續執行作業，除了可避免清運時間不定，減少民眾丟垃圾的等待時間，也可減少車輛行駛里程數及油耗，進而達到環保的目的。

環保局進一步說明，今年度採購的垃圾車及機具打造廠商及打造所需時間不同，為儘速協助各鄉鎮市公所廢棄物清運工作，各批車輛及機具經驗收完成後即撥交予各鄉鎮市公所，目前已開始投入廢棄物清運工作，使各鄉鎮市公所清運工作效率提升，對全縣的環境維護及為民服務品質均能顯著提升。