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社會 社會焦點 保障人權

拾荒2人組撿餐廳燈具挨告　法官判無罪：他們過去多次拾金不昧

▲▼ 。（示意圖／視覺中國CFP）

▲黃男、陳男平日以資源回收維生。（示意圖／視覺中國CFP）

記者白珈陽／台中報導

台中2名以拾荒維生的男子，去年在一家裝潢中的餐廳庭院內，發現放有庭院燈、投射燈等10多組燈具，他們將其當作是店家丟棄不用的燈具，並撿來賣給回收業者，餐廳發現後提告偷竊，不過法官審查2人過去曾有多次將撿到的現金交給警方的紀錄，當中最高有1萬4700元，加上燈具散至在雜物堆放處，確實讓人容易誤認，認定2人無竊盜犯意，判處無罪確定。

判決指出，黃姓、陳姓男子從事資源回收，2021年4月28日凌晨3時40分許，2人前往一家餐廳庭院，取走庭院內的庭院燈、投射燈等10餘組燈具，價值約數萬元。2人將燈具賣給資源回收場，得款500元。

餐經業者發現燈具不見，以為遭竊，報警處理。警方循線將2人查獲到案，但2人辯稱他們該燈具是不要廢棄物，才會拿走，並無竊盜之意。

法官勘驗現場監視器發現，進入餐廳庭院後，右側有一處推置板子、紙箱等雜物的地方，左側地面鋪設棧板；黃、陳先後到達餐廳，在庭院來回於雜物堆中徒手翻找物品，查看有無回收物，法官認為，若2人前往餐廳的目標就是要偷燈具，理應不會多次至堆置板子、紙箱等雜物堆翻找不值錢的物品，而在擺放燈具的不遠處，同樣也有雜物堆，有可能讓人將燈具誤認為是廢棄物。

另外，法官調閱台中市第一警分局記錄，查出2人曾多次拾得他人遺失物品，並且有多次撿到紙鈔、硬幣等現金，通通交給警方失物招領，最高的一次金額高達1萬4700元，從2人平日拾獲現金並未納為己有的情況，足見他們毫無見財即生不法侵吞之心，法官審酌後，判2人無罪。

檢察官提出上訴，認為陳、黃在挑選物品時，優先選擇有價值的燈具，一審判決有違誤；二審則認為，2人從事回收業，本就會挑選物品來回收，但勘驗監視器發現，當時燈具與雜物堆接近，有讓人誤認為廢棄物的可能，且2人面對發光的監視器時，撿拾動作毫無遮掩，尚難以被告2人於撿拾過程有做價值的判斷，駁回上訴，判2人無罪確定。

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