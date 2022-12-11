台中拾荒婦疑遭同行闖入家中毆打　滿臉鮮血送醫急救

▲陳婦疑遭另一名拾荒婦人闖入家中毆打。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區1名以資源回收維生的50歲陳姓婦人，11日上午疑與另一名拾荒婦人起爭執，並疑遭該名拾荒婦闖入家中毆打，臉部滿是鮮血，經送醫檢查，額頭、人中有撕裂傷，幸無生命危險。警方表示，警員獲報到場後未發現施暴的拾荒婦，被害人暫時不願提告；警方正調閱相關監視器，追查涉案人身分。

警方表示，今日上午8時許接獲陳姓男子（17歲）報案，稱母親遭到同為從事資源回收業的婦人毆打，警員到場後未發現被害人及嫌犯，詢問陳男後，陳男指出已自行將母親送往光田醫院。

光田醫院表示，今日上午9時07分接收患者，主要傷勢為額頭、人中有撕裂傷，經頭部電腦斷層掃描，腦部沒有出血狀況，但患者提到身體、手部、腳部有多處疼痛，為避免腦震盪相關後遺症，建議患者住院觀察，目前尚在急診。

警方初步調查，被害陳姓婦人的胞姊稱，陳婦撿回收時常常與人發生爭吵，今天陳婦在沙鹿區斗譚與文光路口撿拾資源回收，再次與另一名拾荒婦發生口角，該拾荒婦隨後前往陳婦家中與陳婦爆發肢體衝突。

警方說，已調閱附近監視器以釐清案情，同時追查犯嫌身分，並依法偵辦。

▲陳婦平時以撿資源回收維生。（圖／民眾提供）