快訊／大逆轉！台中拾荒婦不是被同行毆　竟是遭親戚持鐵棍狂揍

▲台中沙鹿一名50歲陳婦遭毆打，一度向警方表示是遭同行攻擊，但警方追查後發現是2名年輕男子動手。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市沙鹿區一名50歲資收維生陳姓婦人今（12）日在家中遭人毆打，導致滿臉是血，陳婦在製作筆錄時，一度向警方表示是遭同樣撿拾資源回收物的婦人毆打，不過案情在今日下午大逆轉，原來是遭一名20歲白男與18歲廖男持鐵棒闖入家中狂毆，白男向警方表示，是因為半年前在自家前停車，陳婦要撿拾資收，雙方產生口角，今日臨時起意夥同廖男持鐵棒、辣椒水攻擊陳婦。

警方表示，今日上午8時許接獲一名17歲陳男報案，稱母親遭到同為從事資源回收業的婦人毆打，警員到場後未發現被害人及嫌犯，詢問陳男後，陳男指出已自行將母親送往光田醫院。光田醫院表示，今日上午9時07分接收患者，主要傷勢為額頭、人中有撕裂傷，經頭部電腦斷層掃描，腦部沒有出血狀況，但患者提到身體、手部、腳部有多處疼痛，建議住院。

▲警方今日下午逮捕持棍棒毆人的白男、廖男，白男向警方供稱是因半年前有停車糾紛，今日臨時起意攻擊。（圖／民眾提供）

清水分局警方獲報後不敢大意，立刻成立專案小組，不過陳婦說詞反覆，加上現場並無監視器，讓辦案難度大增，只能依照陳婦所說「同行」深入追查，不料警方發現陳婦說法疑似有誤，找到2名年輕男子涉有重嫌。

警方掌握20歲白男、18歲廖男涉嫌重大，並在14時許將兩人查緝到案，白男疑似是陳婦遠房親戚，疑似因為半年前在白男家前要停車，陳婦想要撿拾資收，被陳婦惡言相向，雙方發生糾紛，今日臨時起意持鐵棍、辣椒水到陳婦家中毆人。

警方表示，目前已找到白男所持辣椒水，但鐵棍被2人隨意丟棄，警方仍遍尋不著，將依照傷害、侵入住宅等罪嫌函送台中地檢署偵辦。