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提升國內石化業製程安全管理　職安署與台塑合辦執行成果觀摩　

▲「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」，邀請國內石化業、各地工業區管理局、職安署各區勞動檢查機構參加，由台塑企業分享近年來於減災、製程安全管理方面之努力成果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」，邀請國內石化業、各地工業區管理局、職安署各區勞動檢查機構參加，由台塑企業分享近年來於減災、製程安全管理方面之努力成果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

勞動部職業安全衛生署與台塑企業今(27)日於麥寮工業園區共同舉辦「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」，邀請國內石化業、各地工業區管理局、職安署各區勞動檢查機構參加，由台塑企業分享近年來於減災、製程安全管理方面之努力成果。

石油化學相關工業產值毛額佔全國製造業的28.2%，而麥寮工業園區是國內石化主要重鎮，範圍涵蓋煉油及石化中、下游等製程，具高風險特性，也因此，麥寮工業園區一直是職安署防災減災的重點工作區域。

職安署與台塑企業於2017年8月30日簽署安全伙伴宣言，在雙方共同努力下，完成重大職業災害、重大火災與設備洩漏量較過去五年平均值降低55%及健康照護率提升10%與績優健康職場獲獎數增加25%的績效目標。

觀摩會首先由台塑企業總管理處報告2022年安全伙伴計畫重點及推動情形，接續再由台塑企業四大公司分享「工廠智能防災精進作法」、「管架管線巡檢AI科技應用改善」、「設備可靠度的優化管理」及「AI智能監控於轉動設備上的實用案例分享」等近年來職安衛實務管理與防災精進措施之數位科技運用，期盼執行成果能成為業界推動工安管理之參考。

總經理林善志表示，台塑企業特別重視職安署所指導的各項工安管理建議，並立即予以改善與推動，促使麥寮園區今年重大火災發生次數下降到0件；設備管線洩漏由過去五年平均的117件下降為23件，並獲得4項績優健康職場獎。

鄒子廉署長強調，安全衛生是企業永續經營的基礎，值得企業長期投資，石化產業對國內經濟發展有舉足輕重的地位與貢獻，尤其台塑企業、台灣中油公司等大型石化企業更應該在石化工安文化之建立上起帶頭作用，投入更多資源提升安全衛生管理水準，以善盡企業社會責任。也期盼藉由本次安全伙伴計畫執行成果之研討與分享，提供國內相關石化產業推動製程安全之參考。

►聽Podcast #我在案發現場


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