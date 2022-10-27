雲林「循環經濟」論壇　融入新思維扎根永續環境

▲雲林縣環保局為加速促進資源有效利用與創造資源最大價值，將理念普推及至縣轄內產業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為推動雲林以循環經濟發展之主軸與台塑企業今（27）日舉辦2022「循環經濟」論壇，邀請專家學者及國內知名企業分享永續創新思維，期望推動產業從「開採、製造、使用、丟棄」直線式的線性經濟，轉型為「資源永續」的循環經濟。

雲林縣環保局指出，「循環經濟」的理念是透過能資源再利用的方式，讓資源生命週期延長或不斷循環，使資源可持續回復，甚至循環再生達到「從搖籃到搖籃」的新經濟模式。以廢棄物處理為例，雲林雖也仰賴外運焚化處理，然而如今融入「循環經濟」的永續創新思維，採用「零廢棄資源化系統」(Zero Waste System, Z.W.S)將廢棄物轉製成固體再生燃料，供給予縣內工業鍋爐使用，期逐步建置自主處理量能，成為國內第一個「轉廢為能」之縣市。

環保局說明，循環經濟能夠有效緩解廢棄物與污染問題，亦是政府推動「5+2」產業創新政策之一（亞洲矽谷、智慧機械、綠能科技、生技醫藥、國防，加上新農業及循環經濟）。行政院透過「循環經濟推動方案」政策深入各項經濟活動，期創造經濟與環保雙贏並接軌國際，其中將「循環產業化」、「產業循環化」亦是推動循環經濟的主軸。

為加速促進資源有效利用與創造資源最大價值，將此理念普推及至縣轄內產業，藉本次論壇邀請知名關鍵產業分享研發創新材料技術及推動再生資源高值化之作法，整合先行者經驗推廣至企業、產業及既有產業園區，透過「資源可持續回復，循環再生使用」的循環經濟，促成雲林縣廢棄物多元處理，大步朝向資源循環再利用方式邁進，讓產業發展與環境保護並行不悖，打造更好的生活環境，創造循環永續環境。

雲林縣環保局為加速促進資源有效利用與創造資源最大價值，將理念普推及至縣轄內產業，藉此次論壇邀請知名關鍵產業分享研發創新材料技術及推動再生資源高值化之作法，整合先行者經驗推廣至企業、產業及既有產業園區，透過「資源可持續回復，循環再生使用」的循環經濟，促成雲林縣廢棄物多元處理，創造循環永續環境。

▲雲林縣環保局與台塑企業今日舉辦2022「循環經濟」論壇，邀請專家學者及國內知名企業分享永續創新思維。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺果菜市場爆垃圾危機！逾百噸疊一層樓高 惡臭瀰散500公尺

►休旅車錯過交流道「螃蟹切」 大貨車猛撞...原地轉360度影片曝

►台西鄉村長候選人丁宗平病逝 重行選舉10／28領表

►雲林東勢鄉再傳每票千元現金賄選 1樁腳遭羈押禁見

►檢警破製毒工廠查獲79公斤K毒 貨櫃夾層中再「刮」出255Kg

